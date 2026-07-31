ХАРОН

ХАРОН, ХАРОНД (др.-греч. Χάρων) - в древнегреческой мифологии перевозчик в царстве мертвых.

Согласно античной традиции, Харон перевозит души умерших через Ахеронт (Paus., X, 28, 1; Verg. Aen., VI, 295-304), хотя в этой связи в античной традиции упоминаются и другие реки, особенно часто Стикс . Харону за его труд положена плата – один обол, который греки помещали в рот покойнику, чтобы тот смог расплатиться в царстве мертвых. Харон перевозит души только тех, кто обрел покой в могиле (Verg. Aen., VI, 295-330). Для живых путь в царство мертвых закрыт. Однако Геракл , Перифой и Тесей силой заставили Хирона перевести их в Аид (VI, 385-397).

Павсаний подробно описывает картину Полигнота, изображающую Одиссея в Аиде, где, по словам Павсания, можно увидеть и Ахеронт, и Харона, которого Полигнот изобразил стариком в преклонных годах (X, 28, 1-3). Вергилий описывает Харона как мрачного и грязного старика с клочковатой седой бородой и горящими глазами (Verg. Aen., VI, 297-304).

Вергилий рассказывает о средстве, которое позволяет мертвым нарушить этот запрет – золотая ветвь, сорванная в саду Песефоны (VI, 201-211). Сибила заставила Харана перевести Энея, показав Харону золотую ветвь (VI, 403-416).

Иллюстрации :

1. Харон перевозит души мертвых через реку Стикс. Картина А. Д. Литовченко. 1861. Санкт-Петербург, Русский музей;

2. Харон. Илл. Г. Доре к «Божественной комедии» Данте.