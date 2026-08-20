ХАРЛАМОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ

Великий советский хоккеист. Нападающий ЦСКА (1967-1981) и сборной СССР (1969-1980). Двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), восьмикратный чемпион мира. Член Зала славы ИИХФ (с 1998), Зала хоккейной славы НХЛ (с 2005).

Семья. Детство

Отец – Борис Сергеевич Харламов, работал токарем на заводе «Коммунар» в Москве. Мать – басконка Кармен Ориве-Абад (Бегония), в СССР с 1937 года, также работала на заводе «Коммунар». Сестра – Татьяна. Жена – Ирина Смирнова (с 1976). Дети: сын Александр и дочь Бегонита.

Валерий был назван в честь летчика Валерия Чкалова .

Любовь к хоккею в детстве Валерию привил отец. В 1956 году вместе с матерью побывал в Испании. В 1961 году у него был обнаружен порок сердца, из-за чего нельзя было заниматься физкультурой в школе, любые нагрузки ограничивались. Несмотря на это, в 1962 году Борис Сергеевич отдал сына в хоккейную секцию. Здесь тот тренировался у Вячеслава Тазова, затем у Андрея Старовойтова. В секции Валерий проучился до 1966 года. В это время врачи признали его абсолютно здоровым.

Карьера

Тогда Харламова предлагали взять в команду ЦСКА, но ее тренер Анатолий Владимирович Тарасов долгое время не хотел этого делать. Однако с 1967 года Валерий стал играть в команде, но ничем особым не отличился. В конце года вместе с другим хоккеистом Александром Гусевым был послан для развития в команду второй лиги – «Звезду» г. Чебаркуль. Вскоре Харламов стал настоящей звездой чебаркульской команды. В начале 1968-го по желанию Тарасова вернулся в ЦСКА, вошел в ее основной состав.

К концу сезона играл в звене Харламов – Смолин – Блинов. В конце 1968 года впервые выступил в знаменитом затем звене Харламов – Михайлов – Петров, показывавшем эффектную игру. Тогда же вошел во вторую сборную СССР по хоккею, затем вместе с Михайловым и Петровым – в основную сборную для двух игр с Канадой, которые состоялись 6 и 7 декабря 1968 года. С 1969 года тройка в составе сборной, тогда же участвовала в чемпионате мира в Стокгольме, показывая отличную игру. Здесь наша сборная одержала победу. После этого Харламов получил звание заслуженного мастера спорта.

На чемпионате СССР 1970-1971 годов Харламов – лучший бомбардир. В 1971 году именно принес победу сборной в матче со Швецией.

Во время Олимпийских игр в Саппоро в 1972 году играл в тройке с Викуловым и Фирсовым. Опять же стал лучшим бомбардиром, а советская сборная – олимпийскими чемпионами.

Международное признание пришло к Харламову с игрой в Суперсерии СССР-Канада 1972 года. В одной из этих игр повредил ногу из-за удара клюшкой, нанесенным канадским хоккеистом Бобби Кларком.

За Суперсерию 1974 года Харламов забил две шайбы, которые были признаны шедеврами.

В 1975-1976 годах команда ЦСКА играла с клубами НХЛ. Во время этих игр зрители устраивали Валерию Харламову, который стал лучшим игроком ЦСКА, овации.

На Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке играл в составе традиционной тройки с Михайловым и Петровым. Сборная СССР снова завоевала олимпийское золото, обыграв чехов. Победную шайбу забил Валерий Харламов. В 1976 году он был также признан лучшим нападающим чемпионата мира.

В мае 1976 года Валерий вместе с женой попал в автомобильную аварию, в результате которой получил перелом голени, ребер, ушибы и сотрясение мозга. Он оперировался и восстанавливался в Главном военном госпитале. Осенью стал постепенно тренироваться, а в ноябре смог играть в матче против «Крыльев Советов» и забить шайбу.

Начал вновь играть в сборной в том же году. Вместе с ней участвовал в чемпионате мира 1977 года в Вене. Тогда же в ЦСКА пришел новый тренер Виктор Тихонов. Он вводил свои методы игры, однако сохранил тройку Петрова, продолжавшую успешно действовать. В 1978 и 1979 годуахсборная вновь становилась чемпионами мира. В 1979 году ею был выигран Кубок Вызова в серии игр в США.

После неудачи на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде и ухода из сборной Михайлова знаменитая тройка распалась. Валерий Борисович планировал по завершении сезона 1980/1981 стать детским тренером. В 1981 году он – в одиннадцатый раз чемпион СССР вместе с родной командой ЦСКА. Однако Харламова не взяли на Кубок Канады 1981 года, что сильно на него подействовало.

Смерть

27 августа 1981 года супруги Харламовы, а также брат Ирины Сергей погибли в результате автокатастрофы на Ленинградском шоссе. Ирина не справилась с управлением, и машина врезалась в ехавшим навстречу грузовик. Во дворце ЦСКА состоялась панихида. Валерий и Ирина Харламовы были похоронены на Кунцевском кладбище.

Их дети после смерти родителей жили с матерью Ирины Ниной Васильевной. Оба они стали спортсменами: Александр – хоккеистом, Бегонита – художественной гимнасткой.

Большую популярность получил художественный фильм, посвященный Валерию Харламову – «Легенда № 17» (2013). Роль прославленного хоккеиста исполнил актер Данила Козловский.