ХАРДЖИЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Искусствовед, литературовед, исследователь русского авангарда.

Становление

Родился в городе Каховка Днестровского уезда Таврической губернии (ныне Херсонская область Украины) в семье служащего (счетовода). В 1920 г. окончил Каховскую общественную гимназию. Будучи секретарем Каховского отдела народного образования, был командирован в Одессу, где поступил в Институт народного хозяйства, юридический факультет которого окончил в 1925 г. Однако, юристом Харджиев не стал, поскольку был сильно увлечен литературной деятельностью, еще в студенческие годы начав публиковать в местной газете «Станок» литературные и театральные рецензии. Был членом одесского Политпросвета, читал лекции о советской литературе в рабочих клубах. В 1926-1928 гг. преподавал теорию сюжета в советской литературе в Одесском государственном техникуме кинематографии.

Творчество

В 1928 г. Харджиев переехал в Москву, где началась его серьезная научная и литературная деятельность. Его научные интересы, пожалуй, в равной степени были распределены между поэзией и изобразительным искусством русского авангарда. Большая часть его литературоведческих работ посвящена анализу творчества В.В. Маяковского . Спустя 2 года после смерти поэта, в 1932 г., Харджиеву было предложено редактировать и комментировать тома полного собрания произведения Маяковского, выпущенного Гослитиздатом. В общей сложности эта работа продлилась свыше 15 лет (последний, XII том этого издания вышел в 1949 г.). За всю жизнь Харджиев стал автором более 80 публикаций о Маяковском. Из наиболее важных для изучения творчества поэта-футуриста: вышедшая в 1940 г. статья «Маяковский и живопись», в 1970 г. – целая книга «Поэтическая культура Маяковского».

Другой фигурой, вызывавшей у Харджиева большой исследовательский интерес, был В.В. Хлебников . Он был редактором и комментатором книги «Велимир Хлебников. Неизданные произведения» (1940), в которой впервые было опубликовано около 200 текстов поэта, а также его письма. Также из-под пера Харджиева вышли статья «Ретушированный Хлебников» (1933) и книга «Заметки о Хлебникове» (1975).

В искусствоведении трудом его жизни стала реконструкция истории отечественного авангарда. Будучи лично знаком со многими видными деятелями искусства, Харджиев собрал внушительный архив из частных писем, воспоминаний художников и поэтов, газетных публикаций, свидетельств современников, представляющий большую ценность для исследования раннего периода русского авангарда. Статьи Харджиева представляли собой особый жанр, балансирующий между мемуарной и исследовательской традициями. Так, он восхищался творчеством и масштабом личности К.С. Малевича , с которым познакомился в 1928 г. и общался в 1930-е гг. Он попросил художника написать автобиографию, которая была опубликована лишь в 1976 г. в книге Харджиева «К истории русского авангарда». Там же он опубликовал уникальные воспоминания М.В. Матюшина «Русские кубофутуристы». Под обложкой этой книги Харджиев разместил и свою работу «Поэзия и живопись. (Ранний Маяковский)», предполагая, что историко-литературная и историко-художественная работы должны следовать рука об руку, без четкого и традиционного разграничения пространственных и временных искусств. Поэзию и живопись, по мнению Харджиева, можно было свести к единому знаменателю, что он и попытался сделать в вышеназванной работе и комментариях к воспоминаниям самих художников.

Кроме того, Харджиев был знаком с такими видными деятелями искусств своего времени, как А.А. Ахматова , Д.И. Хармс , А.И. Введенский, А.Е. Крученых , В.Е. Татлин , Н.А. Заболоцкий , Б.Л. Пастернак , О.Э. Мандельштам и многими, многими другими. В тяжелые для Ахматовой и Мандельштама годы Харджиев поддерживал Анну Андреевну и Надежду Яковлевну Мандельштам. Так, сразу после ареста О.Я. Мандельштама Харджиев был единственным, кто смог приютить у себя его жену.

В 1940 г. Харджиев стал членом Союза Писателей СССР. В годы войны занимался разработкой сценариев для советских оборонных фильмов, работая в сценарной студии комитета по делам кинематографии. В октябре 1941 г. был эвакуирован в г. Алма-Ата, где пробыл до декабря 1942 г., а затем вернулся в Москву.

В советские годы Харджиев многое делал для популяризации искусства русского авангарда. Будучи членом ученого совета Музея Маяковского, он устроил целый ряд выставок художников-авангардистов, таких как В.Н. Чекрыгин (1957), Эль Лисицкий (1960 и 1964), Матюшин (1961), П.Н. Филонов (1961), Татлин (1962), Малевич (1962), Е.Г. Гуро, Б. Эндер, М. Ларионов, Н.Гончарова (все в 1965 г.). Все эти выставки, длившиеся подчас всего один день из-за противодействий и запретов властей, были заметными событиями в художественной жизни Москвы тех лет.

Последние годы

В 1993 г. Харджиев с супругой Лидией Васильевной Чагой переехали в Амстердам. Ставший уже знаменитым «Архив Харджиева», куда помимо архивных документов и воспоминаний входили и художественные произведения, в частности, уникальная коллекция живописи и рисунков Малевича, ему не удалось вывезти целиком. Часть архива была задержана таможней, часть – осталась в руках зарубежных коллекционеров. В 2011 г. голландская сторона вернула в Россию вывезенные контрабандой документы архива. Сейчас эта коллекция из 1427 единиц хранения находится в фондах Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ). К сожалению, изобразительная часть коллекции так и осталась за рубежом, в различных музеях и частных коллекциях Европы и Америки.

Скончался Николай Иванович Харджиев в 1996 г. в Нидерландах.