ХАНЖИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

из семьи войскового старшины ст. Степной 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Родился в Самарканде. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1890), Михайловское артилл. училище по 1-му разряду (1893), Михайловскую артиллерийскую академию по 1-му разряду (1899), Офицерскую артиллерийскую школу «успешно» (1903). На службе с 29.08.1890. Хорунжий (с 07.08.1893 со старшинством с 05.08.1891). Сотник (с 01.07.1896 со старшинством с 05.08.1895). Поручик (с 14.11.1897). Штабс-капитан (с 19.07.1898). Кап. (с 02.06.1899). Подполк. (с 02.09.1903). Полк. (за боевые отличия, с 29.06.1906). Ген.-май­ор (с 03.02.1914 со старшинством с 29.06.1910). Ген.-лейт. (с 19.12.1916 со старшинством с 25.08.1916). Ген. от артиллерии (с 20.04.1919). Служба: мл. оф. 2-й Оренбургской казачьей батареи (1891–1894), переведен в 6-ю резервную артиллерийскую бригаду (17.12.1897), сост. при Михайловской артилл. академии переведен в Туркестанскую артбригаду с оставлением в той же академии (29.03.1899). Назн. командиром 4-й батареи 36-й артбригады (08.08.1903). Командир 4-й батареи 3-й Восточно-Сибирской артбригады (1904–1905). Участник русско-японской войны. И.д. штаб-офицера, заведующего обучающимися офицерами в Офицерской артилл. школе (с 28.11.1905). Командир 1-го дивизиона 42-й артбригады (14.05.1909–09.08.1910). Уч. в работе комиссий по рефор­мированию рус. армии, за что удостоился Высоч. благоволения. Командир 44-й артбригады (09.08.1910–19.02.1914). В составе воен. миссии во Фран­ции (1913). Назн. командиром 19-й артбригады (19.02.1914), с которой вступил в Первую мировую войну. Неоднократно и.о. командующего 19-й пехотной дивизией. Назн. командующим 12-й пехотной дивизией (31.07.1915). Инспектор артиллерии XII армейского корпуса. Инспектор артиллерии 8-й армии (с 18.04.1916). Сыграл выдающуюся роль в организации наступления Юго-Западного фронта (1916). Назн. инспектором артиллерии армий Румынского фронта (19.12.1916). Полевой инспектор и генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем (14.04.1917). Уволен из армии после большев. переворота. С семьей переехал в Оренбургскую губ., проживал в г. Троицке, а затем в одной из станиц. Поступил на службу в войска Временного Сибирского правительства (07.1918), назн. ко­мандиром отдельного Уральского (с 26.08.1918 – III Уральского) армейского корпуса (04.07–24.12.1918, вступил в должн. 08.07.1918). После установления власти адмирала А.В. Кол­чака в связи с реорганизацией войск назн. командующим Западной армией (с 24.12.1918). Неоднократно удостаивался благодарности от имени высшего во­ен. командования (приказы от 06.10.1918, 14.02, 12.04 и 20.06.1919). За успеш­ные действия армии в ходе весеннего наступления белых (1919) к р. Волге произведен в генералы от артиллерии. После ряда военных поражений и сдачи Уфы по личной просьбе смещен с поста командую­щего и назн. в распор. Верховного правителя и Верховного главнокомандующего (20.06.1919). Назн. воен. министром правительства адмирала А.В. Колчака (06.10.1919). Занимался мобилизацией гражд. населения на воен. службу и вопросами снабжения войск. В период эсеро-меньшевистского мятежа в Иркутске (12.1919–01.1920) вместе с др. членами правительства отправил телеграмму Верховному правителю с предложением отречься oт власти в пользу ген. А.И. Деникина. В период переговоров о передаче власти эсеро-меньшевистскому «Политцентру» в Иркутске бежал в одном из эшелонов иностр. воен. миссии из города. Эмигрировал в Китай (Харбин, Дайрен, Чаньчунь, Мукден, Шанхай). В Дайрене и Циндао (04.1920-09.1922). Совладелец мыловаренного завода в Дайрене. В Чаньчуне (10.1922-08.1925). Зав. конторой Ковальского по перевалке бобов (11.1922–02.1925). Работал на химическом заводе воен. арсенала в Мукдене (08.1925-12.1926). Член Мукденского артилл. кружка. Работал в правлении Южно-Маньчжурской ж.д. руководителем отделения счетно-экономического отдела (12.1926-01.04.1931). Возглавлял некоторое время 9 (дальневост.) отдел РОВС (29.08.1928–19.06.1930). Жил в Шанхае (01.08.1931-01.09.1932). Член Союза казаков в Шанхае. Вернулся в Дайрен. Чертежник рус. отделения общего отдела упр. Южно-Маньчжурской железной дороги (с 01.10.1933). Председ. воен. кружка в Дайрене (1927-1933). По личной инициативе организовал попечительский совет по охране и приведению в порядок Порт-Артурского и других рус. воен. кладбищ в Маньчжоу-Го и Квантунской обл., являлся первым его председ. (с 12.08.1935). Председ. Союза Георг. кавалеров оф. Георг. креста в Шанхае. В 1 пол. 1940-х возглавлял драмкружок при Рус. клубе в Дайрене. На 1941 служил в упр. Мантецу в Дайрене. Арестован советской контрразведкой «Смерш» в Дайрене (15.09.1945). Депортирован в СССР. По решению Особого совещания при МГБ СССР приговорен к 10–летнему тю­ремному заключению (30.11.1946). В местной тюрьме г. Ухта (Коми АССР). По амнистии вышел на свободу (1954). Умер и похоро­нен в г. Джамбул Казахской ССР. Реабилитирован (23.06.1992). Награды: Св. Станислава 3-й ст. (15.07.1903). Св. Анны 3-й ст. (20.01.1904), мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (30.11.1904), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (30.11.1904), Св. Анны 2-й ст. с мечами (01.07.1905), орден Св. Георгия 4-й ст. «за бои под Ляояном 17 и 18 августа 1904 и под Фушуном 25 февраля 1905» (19.09.1907), Св. Владимира 4-й ст. (21.03.1913), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (20.02.1915), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (03.03.1915), Св. Анны 1-й ст. с мечами (03.03.1915), франц. орден Почетного легиона, орден Св. Георгия 3-й ст. «за то, что вступил в командование пехотной дивизией 7 июля 1915 года, когда части ополченческой дивизии, не выдержав натиска превосходящих сил противника, стали отходить, лично повел батальон резерва, заполнил прорыв, образовавшийся между пехотной дивизией и левым флангом стрелковой дивизии и остановил отходящие части» (Высочайший приказ 12.07.1915), Георгиевское оружие «за то, что состоя командиром 19 арт. бригады, в течение операции наступления на м. Мезолаборч с 11 по 23 января 1915 годa, руководя действиями вверенной ему бригады, много способствовал наступлению дивизии и занятию Мезолаборча» (Высочайший приказ 10.11.1915), чин ген.-лейт. (25.08.1916, за Луцкий про­рыв 1916). Супруга в 1-м браке Платонида Шепатовская, уроженка Оренб. губ. Дети: Михаил (1895), Владимир (15.06.1897). Супруга во 2-м браке Елена Павловна Корсак (официально, с 1906). Дети: Агния (1904), Алексей, Игорь, Юрий (1919).