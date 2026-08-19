ХАММАТОВ Шамиль Сабитуллаевич

Родился 01.02.1973. Окончил исторический факультет Казанского государственного университета в 1996 г.

Кандидатская диссертация : Изучение и преподавание медиевистики в учебных заведениях Казани (ХIХ – начало ХХ вв.) (Казань, 2003).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Факультета социотехнических систем Института управления инновациями Казанского национального исследовательского технологического университета.

Область интересов : История средних веков, отечественная медиевистика.

Сочинения: Казанский период деятельности Э.Д. Гримма // Античность: миры и образы. Казань, 1997;

Византиноведение в высших учебных заведениях Казани (XIX – начало XX вв.) // Античность: политика и культура. Казань, 1998;

Научно-преподавательская деятельность М.В. Бречкевича в Казани (1913–1922) // Гуманитарное знание в системах политики и культуры: Сб. науч. ст. и сообщений. Казань, 2000;

«…Работать в Казани даже лучше, чем в столицах»: казанский период жизни и творчества профессора В.К. Пискорского // Историки в поисках новых смыслов. Казань, 2004 (в соавт.).