ХАЧАТУРЯН Арам Ильич

Советский, армянский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель.

Родился в Грузии, в семье переплетчика. В 1921 г. работал на агитационном поезде. Поступил в Московский университет на биологическое отделение физико-математического факультета. Проучившись два года, в 1922 г. он также поступает в Музыкальный техникум им. Гнесиных, в класс виолончели. Подрабатывал грузчиком на заводе “Арменвино”, пел в хоре армянской церкви. Вскоре переиграв руку, он не смог более заниматься игрой на виолончели и по предложению М. Гнесина продолжил занятия уже по композиции. В 1929-1934 гг. учился в Московской консерватории, за эти годы им было написано более 50 произведений, в т.ч. песня-поэма для скрипки и фортепиано “В честь ашугов”, фортепианные пьесы, Трио для кларнета, скрипки и фортепиано, Танцевальная сюита, навеянная фольклором Армении, Грузии и Узбекистана. Дипломной работой композитора стала 1-ая симфония, в 1936 г. к окончанию аспирантуры был написан Концерт для фортепиано с оркестром. В 1939 г. Хачатурян создал свое первое сценическое произведение — балет “Счастье” о жизни Советской Армении. Коренным образом переработанный, в окончательной редакции 1941 г. он стал называться “Гаянэ” по имени главной героини. Пишет музыку к спектаклям, кинофильмам, “Поэму о Сталине”, камерно-инструментальные ансамбли, концерт для скрипки с оркестром и т.д. Накануне начала Великой Отечественной войны 21 июня 1941 г. состоялась премьера спектакля Московского театра Вахтангова по драме М. Лермонтова “Маскарад”, музыку к которому написал Хачатурян. По понятным причинам спектакль быстро сошел со сцены, а музыка осталась жить как сюита, созданная композитором спустя несколько лет. Во время войны композитор работает в эвакуации в Перми, пишет музыку к спектаклям “Кремлевские куранты”, “Последний день”, 2-ю симфонию и др. В 1946 г. он создает Концерт для виолончели с оркестром, в 1947 г. — Третью симфонию и Симфонию-поэму, пишет музыку к кинофильмам “Русский вопрос”, “Владимир Ильич Ленин”, вышедшим на экраны в 1948 г., к фильму “Сталинградская битва” (1949), “Оду памяти Владимира Ильича Ленина”.

В 1948 г. Хачатурян, наряду с Д. Шостаковичем и С. Прокофьевым , подвергся критике за формализм в Постановлении Политбюро ЦК ВП (б) Об опере «Великая дружба» В. Мурадели от 10 февраля 1948 г.

В 1950 г. начинается его дирижерская деятельность, дирижировал он исполнением исключительно своих произведений, объездив с авторскими концертами многие уголки СССР и выступив более чем в 40 зарубежных странах. В этом же году он начал преподавать в Институте им. Гнесиных и Московской консерватории. Народный артист СССР (1954). В 1954 г. Хачатурян завершил работу над балетом “Спартак” о вожде восстания рабов в Древнем Риме. Сочинял музыку к спектаклям “Макбет”, “Король Лир”, к фильмам “Адмирал Нахимов”, “Поединок”, две тетради для фортепианного “Детского альбома”, Рапсодия для фортепиано с оркестром, Соната, три концерта-рапсодии и др. Многие произведения созданы Хачатуряном в рамках официальной идеологии (“Поэма о Сталине”, “Баллада о Родине” и др.), но его неповторимая музыка отличалась энергичностью, узнаваемостью, мелодическим богатством. Герой Социалистического Труда (1973), академик АН Армянской ССР (1963), депутат Верховного Совета ССР, в 1939-1940 гг. председатель Оргкомитета, а с 1957 г. секретарь Союза композиторов СССР лауреат многочисленных премий.

Автор статьи: Герулайтис Н.А.