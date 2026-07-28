ГЗЕЛЛЬ ГЕОРГ

ГЗЕЛЛЬ ГЕОРГ (Гзель, Гезелль, Кселль Георг) - швейцарский живописец.

Учил­ся в Ве­не (1690-1695 годы) у А. Схонь­ян­са. С 1704 года жил в Ан­твер­пе­не, за­тем в Ам­стер­да­ме, где да­вал со­ве­ты Пет­ру I по при­об­ре­те­нию кар­тин для Пе­тер­го­фа и был при­гла­шён им на служ­бу. В конце 1716 года или в 1717 году прие­хал в Санкт-Пе­тер­бург. Ис­пол­нил де­ко­ра­тив­ные рос­пи­си в сти­ле ба­рок­ко - па­виль­о­на «Грот» в Лет­нем са­ду и пла­фо­нов в Лет­нем двор­це Пет­ра I (1719); 13 об­ра­зов для лю­те­ранской церкви Святого Пет­ра (1729, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург), «кар­ти­ны в ку­пол» и ико­ны для Пе­тро­пав­лов­ско­го со­бо­ра (1730), ал­ле­го­рические ком­по­зи­ции для Три­ум­фаль­ных во­рот на Ад­ми­рал­тей­ском ост­ро­ве (1731), так­же ряд де­ко­ра­тив­ных на­тюрмор­тов, про­ек­ты ил­лю­ми­на­ций.

Ав­тор порт­ре­тов (графа П.А. Тол­сто­го, ме­ж­ду 1722 и 1727 годами, ГРМ; ка­би­нет-ми­ни­ст­ра А.П. Во­лын­ско­го, ГТГ, и др.). В 1725 году вме­сте с же­ной, ак­ва­ре­ли­ст­кой Ма­ри­ей До­ро­те­ей Ген­ри­ет­той Гзелль (1678-1743 годы), по­сту­пил на служ­бу в Пе­тербургской АН и был при­чис­лен к Кун­ст­ка­ме­ре , для ко­то­рой изо­бра­жал различные ра­ри­те­ты («Ве­ли­кан Ни­ко­лай Бур­жуа», 1720-е годы, ГРМ; «Порт­рет бо­ро­да­той жен­щи­ны», 1739), с 1726 года пре­по­да­вал в шко­ле при пе­тербургской ти­по­гра­фии, с 1732 года - в Ри­со­валь­ной па­ла­те АН. В 1738-1739 годах по­мо­гал Я. Ште­ли­ну в со­став­ле­нии опи­сей жи­во­пис­ных кол­лек­ций пе­тер­гоф­ских двор­цов.