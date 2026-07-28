ГЗЕЛЛЬ ГЕОРГ
ГЗЕЛЛЬ ГЕОРГ (Гзель, Гезелль, Кселль Георг) - швейцарский живописец.
Учился в Вене (1690-1695 годы) у А. Схоньянса. С 1704 года жил в Антверпене, затем в Амстердаме, где давал советы Петру I по приобретению картин для Петергофа и был приглашён им на службу. В конце 1716 года или в 1717 году приехал в Санкт-Петербург. Исполнил декоративные росписи в стиле барокко - павильона «Грот» в Летнем саду и плафонов в Летнем дворце Петра I (1719); 13 образов для лютеранской церкви Святого Петра (1729, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «картины в купол» и иконы для Петропавловского собора (1730), аллегорические композиции для Триумфальных ворот на Адмиралтейском острове (1731), также ряд декоративных натюрмортов, проекты иллюминаций.
Автор портретов (графа П.А. Толстого, между 1722 и 1727 годами, ГРМ; кабинет-министра А.П. Волынского, ГТГ, и др.). В 1725 году вместе с женой, акварелисткой Марией Доротеей Генриеттой Гзелль (1678-1743 годы), поступил на службу в Петербургской АН и был причислен к Кунсткамере, для которой изображал различные раритеты («Великан Николай Буржуа», 1720-е годы, ГРМ; «Портрет бородатой женщины», 1739), с 1726 года преподавал в школе при петербургской типографии, с 1732 года - в Рисовальной палате АН. В 1738-1739 годах помогал Я. Штелину в составлении описей живописных коллекций петергофских дворцов.