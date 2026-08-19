ГЮЗЕЛЕВ ВАСИЛ ТОДОРОВ

ГЮЗЕЛЕВ ВАСИЛ ТОДОРОВ - болгарский историк-медиевист.

В 1959 году окончил философско-исторический факультет Софийского университета. В 1959-1961 годах хранитель городского музея города Димитровграда, с 1961 года ассистент в Софийском университете. В 1969-1970 годах специализировался по греческой палеографии и византинистике в Вене у профессора Г. Хунгера, в 1974 году в Будапеште у профессора Л. Куморовица, в 1975 году в Генуе у профессора Дж. Пистарино. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию. Доцент (1972), профессор (1983). В 1976-1977 годах директор Национального исторического музея в Софии. С 1976 по 1984 год заведующий кафедрой средневековой истории Болгарии Софийского университета. С 1978 по 1983 год заведующий сектором средневековой истории Болгарии Института истории БАН. В 80-90-х годах ХХ века читал лекции в университетах Москвы, Кёльна, Мюнхена, Лейпцига и Вены. С 1984 по 1989 год директор Болгарского исследовательского института в Австрии (Вена). Член-корреспондент (1994), почетный доктор Велико-Тырновского университета (2000), действительный член БАН (2003). С 1991 года председатель Союза медиевистов и византинистов Болгарии. Главный редактор сборника «Святогорская обитель Зограф» (Светогорска обител Зограф. София, 1995-1999 годы. Т. 1-3), журнала «Родина» (София, 1996-.). Лауреат премий Международной академии искусств (Париж, 1998) и Гердера (Вена, 2003).

Специалист по средневековой политической и культурной истории Болгарии и Византии. Опубликовал ряд исследований о средневековой болгарской культуре и книжности IX-XV веков. В монографии, посвященной святому князю Борису (см.: Князь Борис Първи: България през втората пол. на IX века. София, 1969), с привлечением многих исторических источников исследовал процессы проникновения христианства в болгарские земли до и после Крещения болгар, распространения славянской письменности учениками святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, становления новой Болгарской Церкви. Особое значение имеют исследования Гюзелева по вопросам государственных и церковных институтов раннесредневековой Болгарии, ее взаимоотношений с Римской Церковью (Das Papsttum und Bulgarien im Mittelalter (IX-XIV Jh.) // Bulgarian Hist. Review. Sofia, 1977. Bd. 5/1. S. 34-58; Православната и католическата Църква в историята на бълг. народ през XIII - нач. XV в. // Македонски преглед. София, 1992. № 1. С. 96-116), роли Болгарии как одного из политических и культурных центров средневековой Европы (Bulgarien zwichen Orient und Okzident: Die Grundlagen seiner geistiger Kultur vom 13. bis zum 15. Jh. W., 1993), истории монашества и монастырей в средневековой Болгарии (Библиотеката на Зографския манастир през XIII-XIV в. // Светогорска обител Зограф. София, 1995. Т. 1. С. 71-78) и др. В исследованиях Гюзелев развивает идеи П. Мутафчиева и И. Дуйчева и показывает роль Византии и Константинополя в развитии средневековой болгарской культуры, подчеркивает принадлежность Болгарии IX-XIV веков к византийско-славянской православной общности.

Издал тексты и описания источников из архивов Венеции, Вены, Генуи (Средновековая България в светлина на нови извори. София, 1981; Извори за средновековая история на България (VII-XV века) в австрийските ръкописни сбирки и архиви. София, 1994-2000 годы. Т. 1-2).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Тончев А. Гюзелев В. // КМЕ. Т. 1. С. 566-568 [Библиогр.];

Forschungen zur Geschichte Bulgariens im Mittelalter. W., 1986 [Bibliogr.];

Тепавичарова П., Николов Г. Библиография на В. Гюзелев. София, 1996;

Столиците на България - средневековните и днешната. София, 2000;

Апология на Средновековието. София, 2004