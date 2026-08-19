ГЮРДЖЯН ГАБРИЕЛ МИКАЕЛОВИЧ
ГЮРДЖЯН ГАБРИЕЛ МИКАЕЛОВИЧ - армянский живописец, народный художник Армянской ССР.
Окончил Пензенские высшие художественно-педагогические мастерские (1920), где учился у И.С. Горюшкина-Сорокопудова и др.; преподавал там же (до 1922 года). С 1922 года жил в Ереване. Один из организаторов Общества работников изобразительного искусства и филиала АХРР в Армении (член в 1925-1932 годах). Писал преимущественно пейзажи Армении, в т. ч. индустриальные, отмеченные эпическим величием и сдержанностью колорита («Сооружение плотины Ширакского канала», 1926; «Севанзангстрой», 1937; «Речка Азат в ущелье Гарни», 1945; все - КГ Армении, Ереван; «Сбор хлопка в Араратской долине», 1949, ГТГ). Преподавал в Ереване - в Художественно-промышленном техникуме (1923-1935 годы) и Художественном институте (1945-1952 годы; профессор с 1947 года). Автор многих статей об искусстве (в том числе о творчестве Г.Б. Якулова).
Награждён орденом Ленина (1956). Его сын - живописец-пейзажист Микаел Гюрджян (родился в 1928 году).