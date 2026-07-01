Гюлистанский мирный договор

Гюлиста`нский ми`рный догово`р — договор между Российской империей и Персией (Ираном), подписанный 12[24] октября 1813 в селении Гюлистан (Карабах) по итогам Русско-персидской войны 1804—1813. Персид­ские войска в октябре 1812 потерпели поражение от русских в битве при Асландузе, в 1813 пала крепость Ленкорань. Персия обратилась с просьбой о мирных переговорах. Предварительные переговоры начались летом 1813 в Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия). В качестве посредника в них принял участие английский посланник в Персии сэр Гор Оусли (ему принадлежала идея подписать Г. м. д. «в целом», оставив уточнение спорных вопросов для решения в последующем). Переговоры завершились подписанием мирного договора, согласно которому Персия признавала переход к Российской империи Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии; и ханств — Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Ширванского, Шекинского, Дербентского, Кубин­ского, части Талышского ханства. Россия получила исключительное право держать военный флот на Каспий­ском море. Установлена консульская юрисдикция и уничтожена практика конфискации имущества умерших в Персии русских подданных. Присоединение значительной части Закавказья к России, с одной стороны, избавило закавказские народы от притеснений со стороны Персии и Османской империи, привело к ликвидации территориальной раздробленности, способствовало экономическому развитию Закавказья; с другой стороны, между кавказскими народами и русскими властями и переселенцами возникали трения на религиозной и этнической почве, что порождало высокую нестабильность в регионе.