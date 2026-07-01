Гюисманс , Камиль Жан Жозеф

Гюи`сманс (нид. Huysmans), Камиль Жан Жозеф (26.05.1871, Билзен — 25.02.1968, Антверпен) — бельгийский политический деятель, социалист, один из руководителей Бельгийской рабочей партии. Родился в семье служащего, в 1891 окончил факультет философии и филологии Льежского университета, изучал немецкую филологию. Работал преподавателем, примкнул к фламандскому движению, играл в нем важную роль. С 1910 по 1965 был депутатом парламента, как представитель фламандского движения выступал за преподавание на нидерландском в Гентском университете, а в 1911 вместе с депутатами от христианско-демократической (см. Христианский социализм) партии внес предложение о создании в Генте нидерландофонного университета. Г. в 1905—1922 — секретарь Международного социалистического бюро II Интернационала, находился в переписке с Сунь Ятсеном и В. И. Лениным; в годы Революции 1905—1907 в России помогал российским революционным организациям в закупке оружия на бельгийских оружейных заводах. Во время Первой мировой войны 1914—1918 вместе с парламентариями и правитель­ством Бельгии находился в эмиграции во Франции. В межвоенный период Г. занимал пост министра науки и искусств (1925—1927), в 1926 основал в Камбре Школу искусств (ныне — Высшая национальная школа визуальных искусств в Камбре); в 1927—1933 — директор и главный редактор фламандской социалистической газеты «Волксгазет» («Volksgazet»); в 1933—1940 — бургомистр Антверпена; в 1936—1939 — председатель палаты представителей парламента. В период Второй мировой войны 1939—1945 Г. участвовал в создании в Лондоне «Национального бельгийского комитета» для продолжения борьбы с Германией на стороне союзников; один из организаторов и член бельгийского правительства в изгнании (в Лондоне). В 1944—1946 вновь занял пост бургомистра Антверпена. С августа 1946 по март 1947 — премьер-министр Бельгии (возглавлял коалицию социалистов, либералов и коммунистов), в 1947—1949 министр просвещения. В 1954—1958 — председатель палаты представителей парламента; до 1965 — депутат парламента от Бельгийской социалистической партии. В 1955 и 1961 посетил СССР.