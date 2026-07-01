Гянджинское восстание 1920

Гянджинское восста`ние 1920 (в советской историографии «Ганджинский мятеж») — самое масштабное выступление вооруженных сил Азербайджанской Демократической Республики (АДР) против советизации страны после установления большевиками (см. Большевизм) контроля над Баку (28 апреля) и занятия ими Гянджи (1 мая). Пользовалось поддержкой правительства меньшевиков (см. Меньшевизм) в Грузии. Руководители — начальник гарнизона Гянджи генерал Мухаммед-Кули-мирза Каджар, командиры 1-й пехотной и кавалерийской дивизий генералы Дж. Шихлинский и Т. Новрузов, командир 3-го Шекинского кавалерийского полка полковник Дж. Кязымбеков, подполковник Г.-К. Хан-Хойский. Накануне Г. в. в городе и окрестностях были расквартированы части 20-й стрелковой дивизии 11-й Красной армии (см. Рабоче-крестьян­ская Красная армия ) (178-й и 180-й полки, связная рота 3-й бригады, 40-я кавалерийская бригада). Сразу по прибытии 2-го полка 25-й Таманской кавалерийской бригады (25 мая), восставшие арестовали красноармейские подразделения, размещавшиеся в мусульманских кварталах, и заняли военный склад, городскую тюрьму, здание ЧК и железнодорожную станцию (26 мая). На их сторону перешли и подразделения еще не реорганизованной большевиками 1-й Азербайджанской дивизии (28 мая), а также иррегулярные отряды Гачага Гамбара, Сары Алекбера, Гасымалы Колахани и др. Как результат в их распоряжении оказалось 10—12 тыс. человек (включая добровольцев) с тремя батареями. В ответ советское командование 27 мая ввело в Гянджу 179-й полк и кавалерийскую бригаду 20-й дивизии (командир Д. М. Великанов), а 28 мая город окружила 18-я кавалерийская дивизия (командир П. В. Курышков). Азербайджанских коммунистов представляли чрезвычайные комиссары С.-М. Эфендиев и Г. Г. Султанов. 29 мая части 11-й армии, не сумев отбить станцию, смогли все же подвести к Гяндже по железной дороге 2-ю бригаду 20-й дивизии и бронированный автодивизион, а 30 мая сосредоточили силы (включая 57 орудий) на ее северной окраине, откуда 31 мая атаковали повстанцев, которые были вытеснены в горы или отступили в Грузию; их главы впоследствии эмигрировали в Турцию. Подавление Г. в. сопровождалось межэтническими столкновениями (на стороне восставших — азербайджанские тюрки, на стороне Советов — армяне и русские) и массовыми казнями (расстреляны 6 генералов, более 70 старших и около 150 младших офицеров армии АДР). Общее количество потерь превысило 1 тыс. убитыми и ранеными с каждой из сторон, не считая тысяч жертв среди мирного населения. Г. в. стало сигналом для антисоветских выступлений в июне 1920 в Карабахе (во главе с Нури-пашой) и в Закаталах (во главе с Молла Хафизом) и ответных репрессий против азербайджанского генералитета и офицерства.