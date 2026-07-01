Гверрaцци (ит. Guerrazzi), Франческо Доменико (Ливорно, 12.08.1804 ‒ Чечина, 25.09.1873)

Гверрáцци (ит. Guerrazzi), Франческо Доменико (Ливорно, 12.08.1804 — Чечина, 25.09.1873) — писатель, итальянский политический деятель. Родился в Ливорно, придерживался республиканско-патриотических убеждений. Получил известность как писатель с публикацией романа «Битва при Беневенто», положившего начало историческому роману периода Рисорджименто. Примкнул к «Молодой Италии», возглавлявшейся Дж. Мадзини, несколько раз попадал в тюрьму за участие в республиканских заговорах. Постепенно перейдя на позиции Джоберти, участвовал в волнениях в Ливорно в 1847—1848. После свержения монархии в Тоскане стал членом правящего триумвирата, а затем был провозглашен диктатором. Обвиненный в покушении на государственную безопасность, осужден на ссылку на Корсику. После возвращения из ссылки был депутатом парламента Итальянского королевства.

Лит.: Francesco Domenico Guerrazzi nella storia politica e culturale del Risorgimento. Firenze. 1975; Miniati P. Francesco Domenico Guerrazzi. Roma. 1927; Scappaticci T. Un intellettuale dell’Ottocento romantico: Francesco Domenico Guerrazzi, il pubblico, l’ideologia, la poetica. Ravenna. 1978; Rosa G. Il romanzo melodrammatico. F. D. Guerrazzi, e la narrativa democratico-risorgimentale. Firenze, 1990. А. Салаконе.