ГВАТЕМАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1944-1954
ГВАТЕМАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1944-1954 ГОДОВ - демократическая, антиимпериалистическая революция.
Явилась результатом острых противоречий между проамериканским диктаторским режимом Х. Убико и поддерживавшими его латифундистами и компрадорской буржуазией, с одной стороны, и национальной буржуазией, средними городскими слоями, рабочими и крестьянами, с другой. Главные задачи революции - восстановление демократических прав и свобод, реформа экономики, в том числе аграрная реформа в целях перераспределения земли и модернизации сельского хозяйства, реорганизация государственного аппарата, устранение препятствий на пути развития национальной системы образования и культуры, переход к независимой внешней политике. Начало Гватемальской революции положили студенческие выступления против диктатуры Х. Убико в июне 1944 года, переросшие в октябре того же года в вооруженное восстание. В результате победы восстания к власти пришла революционная хунта (Ф. Арана, Х. Арбенс Гусман, Г. Ториэльо), взявшая на себя задачу подготовки новой конституции (принята в марте 1945 года) и проведения в стране всеобщих выборов. В 1945 году хунта передала управление страной сформированному по итогам выборов правительству.
В Гватемальской революции выделяются 2 этапа, связанные с деятельностью правительств Х.Х. Аревало (1945-1951 годы) и Х. Арбенса Гусмана (1951-1954 годы).
В период нахождения у власти правительства Х.Х. Аревало были заложены основы новой партийно-политической системы Гватемалы, начали действовать профсоюзы (в июне 1950 года образовалась Национальная крестьянская конфедерация Гватемалы, в октябре 1951 года - Всеобщая конфедерация труда Гватемалы). В 1947 году принят новый Трудовой кодекс, в 1948 году- закон о социальном страховании. В 1949 году правительство Аревало приняло закон, запретивший иностранным компаниям участвовать в эксплуатации гватемальских нефтяных месторождений. В апреле 1945 года Гватемала установила дипломатические отношения с СССР, а в 1946 году вместе с правительством Сальвадора подписала договор, положивший начало Организации центральноамериканских государств (ОЦАГ). Действия правительства Аревало вызвали недовольство со стороны США, которые фактически начали экономическую и политическую блокаду Гватемалы.
В 1951 году после убедительной победы на президентских выборах широкой коалиции демократических сил к власти пришло правительство Х. Арбенса Гусмана. В июне 1952 года оно приступило к проведению аграрной реформы, по которой 138 тысяч крестьянских семей впервые получили землю, причём в значительной степени за счёт американской «United Fruit Company» (потеряла примерно 175 тысяч га). Реформа не затрагивала интересов частной собственности, а национализация земли проводилась за выкуп. Тем не менее руководство «United Fruit Company» и правительство США негативно отреагировали на сам факт национализации американской собственности и потребовали в ультимативной форме выплаты компенсации, многократно превышавшей реальную стоимость земли. Одновременно США развернули антигватемальскую кампанию с целью дезориентации мирового общественного мнения, раскола демократических сил внутри самой Гватемалы, дискредитации революционного правительства в глазах ОАГ и ООН. Началась подготовка военной интервенции в Гватемалу.
19.05.1954 года США разорвали дипломатические отношения с Гватемалой. 17 июня Совет национальной безопасности принял решение о начале против неё военные операции. 18 июня наёмники под руководством полковника К. Кастильо Армаса вторглись с территории Гондураса в Гватемалу. Командование гватемальской армии отказалось вооружить народ и, вступив на путь прямого предательства, 27.06.1954 совершило государственный переворот. Захватившая власть военная хунта капитулировала перед интервентами. Новое правительство, которое возглавил К. Кастильо Армас, восстановило господство олигархических проамериканских сил, отменило Конституцию 1945 года и большинство принятых в ходе революции законов, распустило высший законодательный орган - Национальный конгресс.