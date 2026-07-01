ГВАТЕМАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1944-1954

ГВАТЕМАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1944-1954 ГОДОВ - демократическая, антиимпериалистическая революция.

Яви­лась ре­зуль­та­том ост­рых про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду про­аме­ри­кан­ским дик­та­тор­ским ре­жи­мом Х. Уби­ко и под­дер­жи­вав­ши­ми его ла­ти­фун­ди­ста­ми и ком­пра­дор­ской бур­жуа­зи­ей, с од­ной сто­ро­ны, и национальной бур­жуа­зи­ей, сред­ни­ми городскими слоя­ми, ра­бо­чи­ми и кре­сть­я­на­ми, с дру­гой. Главные за­да­чи ре­во­лю­ции - вос­ста­нов­ле­ние де­мо­кра­тических прав и сво­бод, ре­фор­ма эко­но­ми­ки, в том числе аг­рар­ная ре­фор­ма в це­лях пе­ре­рас­пре­де­ле­ния зем­ли и мо­дер­ни­за­ции сельского хозяйства, ре­ор­га­ни­за­ция государственного ап­па­ра­та, уст­ра­не­ние пре­пят­ст­вий на пу­ти раз­ви­тия национальной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры, пе­ре­ход к не­за­ви­си­мой внеш­ней по­ли­ти­ке. На­ча­ло Гватемальской революции по­ло­жи­ли сту­денческие вы­сту­п­ле­ния про­тив дик­та­ту­ры Х. Уби­ко в ию­не 1944 года, пе­ре­рос­шие в ок­тяб­ре то­го же го­да в воо­руженное вос­ста­ние. В ре­зуль­та­те по­бе­ды вос­ста­ния к вла­сти при­шла ре­во­люционная хун­та (Ф. Ара­на, Х. Ар­бенс Гус­ман, Г. То­ри­э­льо), взяв­шая на се­бя за­да­чу под­го­тов­ки но­вой кон­сти­ту­ции (при­ня­та в мар­те 1945 года) и про­ве­де­ния в стра­не все­об­щих вы­бо­ров. В 1945 году хун­та пе­ре­да­ла управ­ле­ние стра­ной сфор­ми­ро­ван­но­му по ито­гам вы­бо­ров пра­ви­тель­ст­ву.

В Гватемальской революции вы­де­ля­ют­ся 2 эта­па, свя­зан­ные с дея­тель­но­стью пра­ви­тельств Х.Х. Аре­ва­ло (1945-1951 годы) и Х. Ар­бен­са Гус­ма­на (1951-1954 годы).

В пе­ри­од на­хо­ж­де­ния у вла­сти пра­ви­тель­ст­ва Х.Х. Аре­ва­ло бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы но­вой пар­тий­но-по­ли­тической сис­те­мы Гва­те­ма­лы, на­ча­ли дей­ст­во­вать проф­сою­зы (в ию­не 1950 года об­ра­зо­ва­лась Национальная кре­сть­ян­ская кон­фе­де­ра­ция Гва­те­ма­лы, в октябре 1951 года - Все­об­щая кон­фе­де­ра­ция тру­да Гва­те­ма­лы). В 1947 году при­нят но­вый Тру­до­вой ко­декс, в 1948 году- за­кон о со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии. В 1949 году пра­ви­тель­ст­во Аре­ва­ло при­ня­ло за­кон, за­пре­тив­ший иностранным ком­па­ни­ям уча­ст­во­вать в экс­плуа­та­ции гва­темальских неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний. В апреле 1945 года Гва­те­ма­ла ус­та­но­ви­ла ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР , а в 1946 году вме­сте с пра­ви­тель­ст­вом Саль­ва­до­ра под­пи­са­ла до­го­вор, по­ло­жив­ший на­ча­ло Организации центральноамериканских го­су­дарств (ОЦАГ). Дей­ст­вия пра­ви­тель­ст­ва Аре­ва­ло вы­зва­ли не­до­воль­ст­во со сто­ро­ны США , ко­то­рые фак­ти­че­ски на­ча­ли эко­но­мическую и по­ли­тическую бло­ка­ду Гва­те­ма­лы.

В 1951 году по­сле убе­ди­тель­ной по­бе­ды на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах ши­ро­кой коа­ли­ции де­мо­кра­тических сил к вла­сти при­шло пра­ви­тель­ст­во Х. Ар­бен­са Гус­ма­на. В ию­не 1952 года оно при­сту­пи­ло к про­ве­де­нию аг­рар­ной ре­фор­мы, по ко­то­рой 138 тысяч кресть­ян­ских се­мей впер­вые по­лу­чи­ли зем­лю, при­чём в зна­чительной сте­пе­ни за счёт американской «United Fruit Company» (по­те­ря­ла при­мер­но 175 тысяч га). Ре­фор­ма не за­тра­ги­ва­ла ин­те­ре­сов ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, а на­цио­на­ли­за­ция зем­ли про­во­ди­лась за вы­куп. Тем не ме­нее ру­ко­во­дство «United Fruit Company» и пра­ви­тель­ст­во США не­га­тив­но от­реа­ги­ро­ва­ли на сам факт на­цио­на­ли­за­ции американской соб­ст­вен­но­сти и по­тре­бо­ва­ли в уль­ти­ма­тив­ной фор­ме вы­пла­ты ком­пен­са­ции, мно­го­крат­но пре­вы­шав­шей ре­аль­ную стои­мость зем­ли. Од­но­вре­мен­но США раз­вер­ну­ли ан­ти­гва­те­маль­скую кам­па­нию с це­лью дез­ори­ен­та­ции ми­ро­во­го об­щественного мне­ния, рас­ко­ла де­мо­кра­тических сил внут­ри са­мой Гва­те­ма­лы, дис­кре­ди­та­ции ре­во­люционного пра­ви­тель­ст­ва в гла­зах ОАГ и ООН . На­ча­лась под­го­тов­ка во­енной ин­тер­вен­ции в Гва­те­ма­лу.

19.05.1954 года США ра­зо­рва­ли ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Гва­те­ма­лой. 17 ию­ня Со­вет национальной безо­пас­но­сти при­нял ре­ше­ние о на­ча­ле про­тив неё во­енные опе­ра­ции. 18 ию­ня на­ём­ни­ки под руководством полковника К. Кас­ти­льо Ар­ма­са вторг­лись с тер­ри­то­рии Гон­ду­ра­са в Гва­те­ма­лу. Ко­ман­до­ва­ние гва­темальской ар­мии от­ка­за­лось воо­ру­жить на­род и, всту­пив на путь пря­мо­го пре­да­тель­ст­ва, 27.06.1954 со­вер­ши­ло государственный пе­ре­во­рот. За­хва­тив­шая власть во­енная хун­та ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла пе­ред ин­тер­вен­та­ми. Но­вое пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое воз­гла­вил К. Кас­ти­льо Ар­мас, вос­ста­но­ви­ло гос­под­ство оли­гар­хических про­аме­ри­кан­ских сил, от­ме­ни­ло Кон­сти­ту­цию 1945 года и боль­шин­ст­во при­ня­тых в хо­де ре­во­лю­ции за­ко­нов, рас­пус­ти­ло выс­ший за­ко­но­дательный ор­ган - Национальный кон­гресс.

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