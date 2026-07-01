Гватемaльская пaртия трудa (ГПТ)

Гватемáльская пáртия трудá (ГПТ) — коммунистическая партия в Гватемале. Основана 28 сентября 1949. До 1952 называлась Коммунистическая партия Гватемалы. Несмотря на смену названия, партия оставалась верной марксистско-ленинским (см. Марксизм-ленинизм) принципам, о чем свидетельствуют Программа и Устав партии, принятые на XI съезде в 1952. ГПР активно участвовала в революции 1944—1954. После того как 27 июня 1954 правительство Х. Арбенса было свергнуто в результате организованной США военной интервенции, уже 29 июня был подписан указ о запрете ГПР, а на следующий день — о закрытии ее главного печатного органа, газеты «Трибуна популар», и об аресте всех членов партии и конфискации их имущества. ГПР оказалась в глубоком подполье, в течение многих лет подвергалась жестоким репрессиям. В марте 1966 были убиты 33 лидера левого движения, 27 сентября 1972 были казнены генеральный секретарь ГПР Б. Альварадо Монсона и 7 деятелей партии. 20 декабря 1974 был убит новый генеральный секретарь ГПР У. Альварадо Арельяно. Несмотря на репрессии численность партии росла, главным образом за счет профсоюзной и студенческой среды. Террор властей практически не оставлял ГПР другой альтернативы, кроме вооруженной борьбы в партизанских формах, которая шла в 1963—1996. В 70-е — первой половине 80-х в ГПР произошло два существенных раскола. В мае 1980 был создан блок левых сил «Куартипартита» с участием ГПР и достигнута договоренность о координации их действий. 7 февраля 1982 был сформирован блок «Гватемальское национальное революционное един­ство» (ГНРЕ) с участием ГПР. В 1998 ГНРЕ преобразовалась в партию с роспуском входивших в нее организаций, включая ГПТ. В 2005 ГПТ была возрождена группой ее прежних членов.

Лит.: История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века. М., 2004; Леонов Н. С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М., 1972. Е. А Ларин.