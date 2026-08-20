Гватемaла (Республика Гватемала)

Гватемáла (Республика Гватемала) — государство в Центральной Америке. Площадь — 108,889 кв. км, население — 15,807 млн человек (2014). Территория Г. являлась частью цивилизации майя . Среди языков и диалектов индейцев майя (их было около 30) два основных языка гватемальцев — киче и какчикель — довольно широко использовались в быту и в культурной жизни. В частности, майянский эпос Пополь-Вух написан на языке майя — киче . Колониальная эпоха. Начальная фаза завоевания Г. (1523) связана с испанскими конкистадорами: Эрнаном Кортесом, Педро де Альварадо и Кристобалем де Олидом. Причем первый выступал скорее неким координатором, находясь в Теночтитлане. Основная же нагрузка и последующие почести Мадрида пришлись на долю Педро де Альварадо. К 1544 бо́льшая часть Г. была завоевана. Однако обширная гватемальская сельва района Эль Петен оказалась непокоренной вплоть до начала ХVIII в. В 1530 Г. стала первой адмистративно-территориальной единицей Испанской империи в Новом Свете. Она была преобразована в генерал-капитанство , став таким образом главным звеном испанской короны в Центральной Америке. В XVI—XVIII столетиях там произошли большие перемены в области образования и культуры. В 1681 в г. Гватемала был основан университет Сан-Карлос. Он имел следующие кафедры: теологии, философии, канонического права, юриспруденции, медицины и языка (какчикель). Несколько раньше там же была издана первая центральноамериканская книга «Explicatio apologetica» (1663). В 1727 была открыта типография, начавшая печатать первую гватемальскую газету «Газета Гватемалы» (между 1729 и 1731). В 1743 был создан гватемальский епископат. Период независимости. В 1824 в Г. проживало 661 тыс. человек, среди них — 58 % индейцы , 37 — метисы , 4,5 % — испанцы. Этот регион не стал ареной вооруженного противостояния войск метрополии и патриотов. 15 сентября 1821 колониальная администрация генерал-капитанства Г. подписала акт о независимости колонии. В течение двух последующих лет так называемая «независимая» Центральная Америка продолжала управляться той же колониальной администрацией по старым колониальным законам, циркулировали денежные знаки метрополии, взимались королевские налоги, оставались в силе все титулы знати. Маневр испанских чиновников на какое-то время дезориентировал патриотические силы, способствовал появлению целого ряда сепаратистских тенденций: Гондурас, Никарагуа и Г. стремились войти в состав Мексики, Коста-Рика — в Новую Гранаду, Сальвадор — в США. В борьбе между патриотическими устремлениями, личными амбициями и эгоистическими интересами различных политических группировок к середине 1823 возобладало стремление к независимости. 1 июля 1823 Национальная конституционная ассамблея, созданная к этому времени из представителей всех бывших колоний, приняла дек­рет об абсолютной независимости Центральной Америки как от Испании, так и от любого другого государства Старого и Нового Света. Декрет провозглашал создание Федерации объединенных провинций Центральной Америки. 22 ноября 1824 была обнародована конституция нового государства, в основных своих положениях списанная с конституции США. Она провозгласила свободу печати, регулировала торговлю и финансы, упраздняла феодальные титулы и колониальные монополии. Впервые в Новом Свете конституция латино­американского государства отменяла рабство. Правда, это решение имело скорее пропагандистский характер, так как в то время во всей Центральной Америке было не более 1 тыс. невольников, в основном занятых в домашнем хозяйстве. В апреле 1825 был избран первый президент Федерации — сальвадорец Мануэль Хосе Арсе. Столицей Федерации объединенных провинций стал г. Гватемала. В конце 1825 Г., Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа и Сальвадор создали собственные управленческие структуры, состоявшие главным образом из богатых креолов. Руководители этих администраций стали фактически главами правительств будущих независимых Центральноамериканских стран, и именно эти люди стояли у истоков их государственности. Народы Центральной Америки жили в крайней нищете. Бедственное положение экономики и финансов заставляло власти Федерации обращаться к иностранным, прежде всего английским, ростовщикам. Долги росли, но ситуация существенно не менялась, влияние центрального правительства находилось на очень низком уровне. В масштабе Центральной Америки оно не могло решить ни одной проблемы. К 1827 консерваторы (см. Консерватизм) во главе с президентом Арсе одержали полную победу над либералами (см. Либерализм), которые были изгнаны из центрального правительства. Данный шаг главы Федерации привел к гражданской войне. Либеральный политический деятель Франсиско Морасан (1792—1842), гондурасец по рождению, видел именно в единстве залог социально-экономического прогресса всего региона. Одержав несколько побед над консерваторами, он в 1830 был избран президентом Федерации, а в 1835 переизбран на этот пост . Приоритетными направлениями своей деятельности Морасан объявил: 1) достижение союза латиноамериканских народов; 2) укрепление независимости Центральной Америки перед лицом внешней угрозы; 3) устранение препятствий на пути развития промышленности; 4) расширение народного образования; 5) прорытие межокеанского канала через территорию Никарагуа; 6) борьбу с политическим влиянием церкви. Эта программа свидетельствовала о проведении радикальных социально-экономических преобразований, способных подорвать основу господствующих классов. Однако Морасан не допускал мысли о дроблении крупных латифундий и создании слоя мелких и средних соб­ственников, которые могли бы стать его опорой. Он считал, что можно, не нарушая традиционной структуры общества, обеспечить возможности для развития промышленности, роста торговли, образования и т. п., т. е. дать толчок развитию капитализма в Центральной Америке. Единственные ограничения касались католической церкви, да и те сводились к конфискации имущества отдельных орденов и ссылке некоторых церковнослужителей. Морасан стремился установить в Центральной Америке буржуазный режим в условиях господства большей частью докапиталистических отношений. Однако суровая социально-экономическая и политическая реальность оказалась сильнее его и поддерживавших либерального лидера соратников. В 1839 либералы потерпели решающее поражение в не прекращавшейся ранее войне с консерваторами. 15 сентября 1842 Морасан был расстрелян политическими противниками. Поражение либералов означало и окончательный крах Объединенных провинций Центральной Америки (1839), и определенный шаг назад в политической жизни стран этого региона. Идеи единства и реформ не разделялись консервативными силами, они отдавали предпочтение локальным интересам, законам и структурам, сохранявшим их привилегии. В Г. власть перешла к реакционному диктатору Рафаэлю Каррере. Хотя он всего лишь дважды избирался президентом (1844—1848 и 1851—1865), практически с конца 30-х и до своей смерти (1865) оставался «хозяином» страны. Опираясь на армию, церковь и крупных латифундистов, Каррера распространил свое влияние и на остальные страны, входившие в Федерацию. В гватемальской и латиноамериканской историографии период его диктатуры многие исследователи называют «мрачным тридцатилетием». Новые поиски центральноамериканского единства. Легкость, с которой в 1856 У. Уокер захватил Никарагуа, вновь актуализировали проблему единства стран региона. На сей раз признанным лидером этого процесса стал президент Г. Хусто Руфино Баррьос (1835—1885). В годы его правления (1873—1885) был проведен ряд важных реформ: принудительное распределение общинных земель индейцев и превращение их в частную собственность; внедрение системы субсидий производителям индиго, хенекена и фруктов; стимулирование иммиграции; улучшение инфраструктуры страны. Была по­строена железная дорога между тихоокеанским портом Сан-Хосе и столицей, созданы телеграфные линии. С 1875 планировалось сделать образование обязательным, бесплатным и светским в своей основе. В столице и в пяти наиболее крупных городах появились специализированные центры гуманитарного и техниче­ского образования. Существенные перемены произошли в отношениях между церковью и государством. Был запрещен Орден иезуитов (см. Иезуиты) и ликвидированы монастыри с конфискацией их имущества. Церковь перешла на содержание государства. Эти реформы и новации способствовали превращению Г. в самое динамично развивающееся государство Центральной Америки и подняли престиж Баррьоса как регионального лидера. В 1875 он обратился ко всем президентам стран региона с приглашением на совещание по вопросу об объединении центральноамериканских государств. Совещание намечалось на 1876. Процесс объединения предполагал три этапа: создание единых вооруженных сил для совместной защиты своего суверенитета и единого органа, проводящего единую линию в международных отношениях; создание единого флота и единой сети железных дорог; создание единой образовательной и единой монетарной системы, единого законодательства и, наконец, принятие единого гражданства жителями пяти центральноамериканских государств. Совещание состоялось, но прибывшие на него представители других стран не были уполномочены своими правительствами принимать решения и подписывать итоговые документы. Враждебную позицию по отношению к совещанию заняли США и мексиканское правительство , возглавляемое П. Диасом. В итоге они сумели повлиять на правительства других стран Центральной Америки и убедить их не поддерживать инициативы гватемальского президента. В конце XIX в. Соединенные Штаты Америки стали уделять значительно больше внимания центральноамериканскому региону. Помимо гипотетической возможности строительства межокеанского канала появилась и еще одна причина расширить здесь сферы своего влияния. До 1866 бананы не продавались в Европе и США. Первые же торговые операции, осуществленные американскими торговцами, показали огромные возможности этого продукта и в своей стране, и в Старом Свете. В Центральной Америке существовали оптимальные природно-климатические условия для культивирования бананов. К тому же их выращивали там уже довольно длительное время. Теперь настало время «банановых республик». 30 марта 1899 в США была создана «Юнайтед фрут компани» (ЮФК), своеобразная империя тропических фруктов. Проникновение ЮФК в Г. началось в 1904. К 1940-м ЮФК имела огромные плантации в Г., Гондурасе, Коста-Рике, Панаме, Эквадоре, Колумбии, Гаити, Никарагуа, Доминиканской республике, на Кубе и Ямайке. Принадлежавшие ей площади в данных странах составляли 3 416 013 акров. В 1931 власть в Г. оказалась в руках диктатора Х. Убико, который шел на бесконечные уступки ЮФК. К 1944 ЮФК с двумя другими американскими компаниями помимо сельскохозяйственной сферы контролировала железные дороги, морские перевозки, производство электроэнергии, портовые сооружения, международную телефонную и телеграфную связь. Гватемальская революция 1944—1954. Опираясь фактически только на армию и на наиболее ревностных служителей установленного им авторитарного репрессивного режима, Убико наделил генералов и своих приближенных из чиновничьей среды крупными земельными наделами. Предоставление все новых и новых льгот американским предпринимателям и дальнейший рост безземельного крестьянства в гватемальской деревне, все более урезанные возможности для развития национальной буржуазии крайне обострили положение в стране. Против диктатуры выступили широкие слои населения: служащие, студенты, интеллигенция , рядовой и младший офицерский состав армии, мелкие и средние землевладельцы. В июне 1944 диктатор бежал из страны. Избранный в начале 1945 на шесть лет президентом Г. Х. Х. Аревало был выдвинут на этот пост студенчеством и университетской профессурой. До этого он много лет жил в Аргентине, где получил высшее образование , стал учителем, а затем и преподавателем университета в г. Тукумане. Расширение прав и свобод граждан, возобновление деятельности запрещенных Убико профсоюзов, принятие рабочего законодательства, создание государственного банка для помощи мелким землевладельцам, ряд других законопроектов новой власти отнюдь не отличались особым радикализмом, но имели совершенно очевидную тенденцию — разрушить все основы правившего диктаторского режима и всячески способствовать развитию демократического процесса в стране. Резкий поворот во внутренней политике, связанный и с некоторым ограничением, скорее упорядочиванием деятельности иностранных компаний, был враждебно встречен и теми силами, которые сотрудничали с Убико, и официальным Вашингтоном. С 1944 по 1954 было предпринято 40 попыток государственного переворота. К этим попыткам были причастны иностранные монополии, и прежде всего ЮФК. Президентские выборы 1951 закончились победой полковника Х. Арбенса, представлявшего леворадикальную коалицию, в которую входили рабочие и крестьянские организации и некоторые объединения национальной буржуазии. Ряд мелкобуржуазных партий, поддерживавших нового президента, объединились в национально-демократический фронт, а рабочие создали Всеобщую конфедерацию трудящихся Г., что придало большую сплоченность и единство революционным силам. Поддерживали преобразования в стране и гватемальские коммунисты, партия которых была воссоздана в 1950 и с 1952 стала называться Гватемальской партией труда. США перешли к более активным формам давления на Г. после принятия в этой стране 17 июня 1952 закона об аграрной реформе, от которой в наибольшей степени пострадала ЮФК, потерявшая примерно 175 тыс. га из имевшихся в ее распоряжении земель. Хотя все национализированные земли представляли собой пустошь и многие годы не обрабатывались, США приравняли этот акт практически к объявлению войны и соответствующим образом стали строить свою политику по отношению к Г. Задуманная и начавшая осуществляться Арбенсом аграрная реформа должна была значительно усилить динамику развития аграрного сектора. Всего было экспроприировано 1,4 млн акров земли. Примерно 138 тыс. гватемальских семей впервые получили землю. Иностранные и крупные местные земельные собственники, «пострадавшие» от реализации аграрной реформы, стали участниками широкого заговора против правительства Арбенса, которое в американских средствах массовой информации и в документах госдепартамента США называлось «коммунистическим»; представляющим «угрозу континентальной безопасности». Психологическая война, развязанная США против Гватемалы, была лишь одним из элементов борьбы с правительством X. Арбенса. Одновременно в Гондурасе и Никарагуа офицеры Пентагона и сотрудники ЦРУ пестовали так называемую армию освобождения во главе с К. Кастильо Армасом. Гватемальская революция не смогла себя защитить. Местная олигархия и ее иностранные покровители оказались сильнее. Хотя объективно большая часть народа была на стороне X. Арбенса, президент не сумел достаточно эффективно организовать его для отпора контрреволюции и 27 июня 1954 вынужден был сложить с себя полномочия и покинуть страну. Гватемала во второй половине ХХ— начале ХХI в. Власть перешла к Кастильо Армасу, но в 1957 он был убит. В 1960 было подавлено выступление левых сил. С 1962 началась гражданская война между правым режимом и левыми повстанцами, завершившаяся только в 1996. В 1999 Специальная комиссия по установлению исторической правды, созданная при поддержке ООН, провела всесторонний анализ этого противоборства. Итоги оказались крайне печальными: погибло или пропало без вести свыше 200 тыс. человек, 1,5 млн человек стали беженцами; более 80 % всех жертв — индейцы . По данным 2002, 60 % гватемальцев живут в нищете. На президентских выборах 2007 победу одержал Альваро Колом Кабаль­ерос от левоцентристской партии «Национальный союз надежды».

Лит.: История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70-е годы ХIХ века / Отв. ред. Н. М. Лавров. М., 1991; История Латинской Америки. 70-е гг. XIX в. — 1918 г. М., 1993 / Отв. ред. Е. А. Ларин; История Латинской Америки. 1918—1945 / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 1999; История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004; Политическая история стран Латинской Америки в ХIХ веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; Historia del istmo cenroamericano. T. 1—2. San José, 2002. Е. А. Ларин.