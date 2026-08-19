ГВАРДИЯ СОВЕТСКАЯ

Воинские части, корабли, соединения и объединения Вооружённых Сил СССР, получившие почётное звание и преобразованные в гвардейские за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, проявленное в боях во время Великой Отечественной войны

К гвардейским относились также части реактивной артиллерии и вновь сформированные соединения (объединения), в состав которых вошли части (объединения), ранее получившие звания гвардейских. Советская гвардия родилась в сентябре 1941 г. в тяжелейших боях с противником на московском направлении. За отличие в Смоленском сражении и при ликвидации вражеского плацдарма в районе Ельни в соответствии с решением Ставки ВГК и приказом наркома обороны 18 сентября 1941 г. 100-я (генералмайора И. Н. Руссиянова), 127-я (полковника А. З. Акименко), 153-я (полковника Н. А. Гагена) и 161-я (полковника П. Ф. Москвитина) стрелковые дивизии 24-й армии (командующий — генерал-майор К. И. Ракутин) были переименованы соответственно в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии. 11 ноября 1941 г. звание гвардейской получило первое танковое соединение — 4-я танковая бригада полковника М. Е. Катукова. В битве под Москвой героизм проявили воины 316-й (генерал-майора И. В. Панфилова) и 78-й (генерал-майора А. П. Белобородова) стрелковых дивизий, ставших соответственно 8-й и 9-й гвардейскими дивизиями. В ноябре 1941 г. в Красной Армии появились гвардейские кавалерийские корпуса (1-й генерал-майора П. А. Белова и 2-й генерал-майора Л. М. Доватора), в декабре 1941 г. — 1-й гвардейский истребительный авиаполк подполковника А. П. Юдакова. В апреле 1942 г. звание гвардейских получили крейсер «Красный Кавказ» и ряд других кораблей ВМФ. Гвардейские соединения воевали на самых решающих участках боевых действий. Их отличали высокая стойкость в боях, мужество бойцов, хорошая подготовка командиров. Как правило, численность личного состава гвардейских дивизий (на момент подхода к фронту и вступления в бой) была большей, чем в обычных соединениях. Командование старалось снабжать их вооружением и техническими средствами по штатному расписанию. Бойцы и командиры получали дополнительный паек и имели различные льготы. Гвардейским частям, соединениям и кораблям вручались гвардейские знамена, а для военнослужащих-гвардейцев 21 мая 1942 г. был учрежден нагрудный знак «Гвардия» (для гвардейцев ВМФ — специальная прямоугольная пластинка). Одновременно были введены гвардейские воинские звания («гвардии рядовой», «гвардии сержант», «гвардии лейтенант» и т. д.). Поведение гвардейцев служило примером для всей армии. Вся страна следила за героическими действиями воинов 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала А. И. Родимцева, которые в середине сентября 1942 г. форсировали Волгу и с ходу вступили в уличные бои с наступающим противником. Уже через несколько дней дивизия потеряла больше половины своего личного состава, но не позволила немцам прорваться к реке. В августе 1942 г. была сформирована первая гвардейская армия, в феврале-марте 1943 г.— первая гвардейская танковая армия. Летом 1943 г. гвардейские танковые армии (3-я и 5-я) сыграли одну из решающих ролей в Курской битве. В наступательных операциях 1943-1945 гг. гвардейские объединения и соединения действовали на направлениях главных ударов. В июне 1943 г. были утверждены гвардейские красные знамена для гвардейских армий и корпусов, а в феврале 1944 г.— образцы гвардейских знамен для частей и соединений ВМФ. Всего на 9 мая 1945 г. звания гвардейских были удостоены 11 обще-войсковых и 6 танковых армий; одна конно-механизированная группа; 40 стрелковых, 7 кавалерийских, 12 танковых, 9 механизированных и 14 авиационных корпусов; 117 стрелковых, 9 воздушно-десантных, 17 кавалерийских, 6 артиллерийских, 53 авиационных, 6 зенитно-артиллерийских дивизий; 7 дивизий реактивной артиллерии. Гвардейскими являлись также 13 мотострелковых и 66 танковых бригад, 18 надводных кораблей, 16 подводных лодок, 1 бригада морской пехоты и другие соединения, а также большое количество частей различных родов войск.

Автор статьи: Мягков М. Ю.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015