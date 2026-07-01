Гузенбауэр, Альфред

Гузенба`уэр (нем. Gusenbauer), Альфред (род. 08.02.1960, Санкт-Пёльтен) — австрийский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Австрии. Из рабочей семьи, окончил Венский университет по специальности политология, в 1987 защитил диссертацию по теме «Австрийское движение в защиту мира: деятели, структуры, активность с 1980 по 1986 гг.». С 1981 на партийной работе в Социалистической партии Австрии (СПА). В 1984—1990 председатель Союза социалистической молодежи Ав­стрии, 1985—1989 — вице-президент Социалистического интернационала молодежи. В 1989 — вице-президент Социалистического интернационала. В 2000—2008 председатель СПА. В 1990—1999 работал в Палате рабочих и служащих Нижней Австрии. В 2000 избран в Национальный Совет, где до 2007 возглавлял социал-демократическую фракцию. В 2007—2008 федеральный канцлер Австрии. Правительство Г., опираясь на конституционное большинство в парламенте, смогло внести ряд изменений в Конституцию, однако социальные реформы тормозились партнерами по коалиции, что привело к досрочной отставке правительства. В 2008 основал компанию «Gusenbauer Projektentwicklung & Beteiligung GmbH». Член наблюдательных советов различных компаний и инвестиционных фондов. Имеет правительственные награды Австрии и Италии.