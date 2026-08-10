Густав III

Гу`став III (24.01.1746, Стокгольм — 29.03.1792, Стокгольм) — король Швеции с 1771 из династии Гольштейн-Готторпов. Сын короля Адольфа Фредрика и Луизы Ульрики Прусской, сестры прусского короля Фридриха II. В 1766 женился на датской принцессе Софии Магдалине; их старший сын в 1792 стал королем Густавом IV Адольфом. 19 августа 1772 Г. при поддержке гвардии и армии осуществил государственный переворот, заменив политическую систему сословного парламентаризма «эры свобод» почти полным всевластием короны (новая «Форма правления»). Провел ряд экономических и социальных реформ в духе просвещенного абсолютизма. Покровительствовал наукам и искусствам («густавианский период» в истории шведской культуры), основал ряд академий, в том числе Шведскую академию, и театров. Сам часто выступал в роли драматурга и театрального режиссера. Главной, хотя и не декларируемой открыто, целью Г. III во внешней политике было присоединение Норвегии, принадлежавшей датской короне. Однако добиться на это согласия Екатерины II во время их свидания во Фридрихсгаме (1783) Г. III не удалось. Выступил инициатором Русско-шведской войны 1788—1790 (см. Русско-шведские войны XVII—XIX вв.). В начале ее против Г. III выступила армейская оппозиция , составившая Аньяльский союз. Воспользовавшись этим, Г. III при поддержке податных сословий совершил новый переворот, еще более расширивший королев­ские полномочия (Акт единения и безопасно­сти, 1789). Заключив с Россией Верельский мирный договор на основе статус-кво, Г. III снова сблизился с Екатериной II, безуспешно уговаривая ее вместе выступить против Французской революции XVIII в. С 1791 против Г. III сложился заговор недовольных аристократов, один из которых, отставной капитан Анкарстрем, на балу в Опере 13 марта 1792 смертельно ранил короля выстрелом из пистолета.