ГУСТАВ III
ГУСТАВ III - шведский король.
Из династии Готторпов, сын Адольфа Фредрика, отец Густава IV Адольфа). В 1772 году осуществил бескровный государственный переворот, ликвидировав господство сословий «эры свобод» и восстановив позиции королевской власти.
Правил в духе «просвещённого деспотизма», находился под влиянием идей физиократов, устранил многие пережитки феодализма, реформировал систему государственного управления, попытался провести финансовую реформу. В 1788 году начал непопулярные и потребовавшие огромных затрат войны с Россией (смотри Русско-шведские войны) и Данией (смотри Датско-шведские войны XVI-XIX веков), что привело к росту дворянской оппозиции.
В 1789 году во время офицерских волнений в Финляндии принял «Акт единства и безопасности», в соответствии с которым присвоил себе почти неограниченные властные полномочия. Наделил рядом дворянских привилегий другие сословия. В 1791 году выступил с инициативой вмешательства ведущих держав в революционные события во Франции. В октябре 1791 года заключил с Екатериной II оборонительный союз сроком на 8 лет. 16.3.1792 года был смертельно ранен участником дворянского заговора на балу-маскараде в учреждённой им королевской опере.
Убийство Густава III легло в основу оперы Дж. Верди «Бал-маскарад» (1859).