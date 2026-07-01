ГУСТАВ I ВАЗА (GUSTAV I VASA)

С 1521 года регент шведского королевства, с 1523 года король Швеции. Основатель шведской королевской династии Ваза. Отец - Эрик Юханссон Ваза, мать - Сесилия Мансдоттира. Жены: Катарина Саксен-Лауэнбургская (1531); Маргарета Эриксдоттер Лейонхувуд (1536); Катарина Стенбок (1552). От трех жен у Густава родилось 11 детей.

С 1514 года жил при дворе шведского короля Стена Стуре Младшего, принимал участие в борьбе шведов против власти короля Дании Кристиана II Ольденбурга. После заключенного перемирия был отправлен заложником в Данию.

В 1519 году Густав сбежал из плена в Любек, потом в Даларну. С 1520 года начал организовывать восстание против Дании. После «Стокгольмской кровавой бани», в которой был убит отец Густава, восстание разгорелось с новой силой в 1521 году.

После череды военных побед был избран регентом Швеции. Заручившись поддержкой Любека и шведской знати, взял Стокгольм и одержал победу на Кристианом. В 1523 году был избран королем Швеции. Это прекратило существование Кальмарской унии . В 1544 году добился того, чтобы шведский королевский престол был закреплен за домом Ваза. Выборная монархия в Швеции перестала существовать.

В 1527 году после риксдага в Вестеросе ввел в Швеции Реформацию . Начал активно изымать церковные земли, подчинил шведскую церковь власти короля. Окончательно разорвал с католицизмом к 1540 году, когда шведская церковь была реформирована Георгом Норманом по образцу немецкой. Вестероский риксдаг 1544 года одобрил нововведения в религиозной сфере. В 1540-1541 гг. под покровительством Густава был издан полный перевод Нового Завета на шведский язык, который был назван «Библия Густава Ваза».

Густав стремился к централизации Швеции, провел реформирование аппарата управления. При нем основой шведской армии стали наемные войска, появился регулярный флот. Активные реформы Густава вызывали сопротивление. Наиболее сильным было восстание Нильса Дакке 1542-1543 гг.

В 1541 году Густав заключил мир с Данией на 50 лет. Сделал союзником французского короля. В 1555 начал войну с Россией, которая закончилась в 1557 и ни к чему не привела.

Густав Ваза умер 29 сентября 1560 года. Был погребен в Кафедральном соборе Уппсалы.

Иллюстрации:

Якоб Блинк. Портрет Густава Ваза (1542).

Автор статьи: Перепечкин К. В.