ГУСЕВ
ГУСЕВ - город в России, в восточной части Калининградской области.
Население 28,1 тысяч человек (2006). Расположен в месте впадения реки Красная в реку Писса. Железнодорожная станция.
Известен с XVI века как деревня Гумбиннен (Гумбине) в Восточной Пруссии, с 1722 года город (городской магистрат открыт в 1724 году). В августе 1914 года в окрестностях города состоялось Гумбинненско-Гольдапское сражение, в ходе которого 1-я русская армия под командованием генерала от кавалерии П.К. фон Ренненкампфа разбила 8-ю германскую армию генерала-полковника М. Притвица. С 1945 года в составе СССР, с 1946 года районный центр Кёнигсбергской (с июля 1946 года - Калининградской) области. 7.9.1946 года переименован в Гусев в честь Героя Советского Союза капитана С.И. Гусева, погибшего в боях на подступах к городу 18.1.1945 года в ходе Инстербургско-Кёнигсбергской операции 1945 года.
Архитектурные достопримечательности: Зальцбургская кирха (1752, разрушена во время 2-й мировой войны, отреставрирована в 1995 году), евангелическая кирха Креста (1899, с 1989 года Успенская православная церковь), бывшее здание правительства Гумбинненского округа (1908), часовня в память о погибших в 1-й мировой войне русских и немецких воинах (1928). Уличная скульптура - лось (1912, скульптор Л. Фордерайер; в 1956-1991 годах находилась в зоопарке города Калининград) и др. Памятник С.И. Гусеву (1952). Историко-краеведческий музей (1993). Действуют заводы: «Прожектор» (светотехническое оборудование), «Микродвигатель» (двигатели малой мощности для бытовой техники и др.), «Амател» (в том числе оборудование для профессиональных кухонь); производство швейных и трикотажных изделий, комбикормов и др. Гусевская ТЭЦ.