ГУСЕВ

ГУСЕВ - город в России, в восточной части Калининградской области.

Население 28,1 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в мес­те впа­де­ния реки Крас­ная в реку Пис­са. Железнодорожная стан­ция.

Из­вес­тен с XVI века как деревня Гум­бин­нен (Гум­би­не) в Восточной Прус­сии, с 1722 года го­род (городской ма­ги­ст­рат от­крыт в 1724 году). В августе 1914 года в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да со­стоя­лось Гум­бин­нен­ско-Голь­дап­ское сра­же­ние, в хо­де ко­то­ро­го 1-я русская ар­мия под ко­мандованием генерала от кавалерии П.К. фон Рен­нен­камп­фа раз­би­ла 8-ю германскую ар­мию генерала-полковника М. При­тви­ца. С 1945 года в со­ста­ве СССР, с 1946 года рай­он­ный центр Кё­нигс­берг­ской (с июля 1946 года - Ка­ли­нин­град­ской) области. 7.9.1946 года пе­ре­име­но­ван в Гусев в честь Ге­роя Советского Сою­за ка­пи­та­на С.И. Гу­се­ва, по­гиб­ше­го в бо­ях на под­сту­пах к го­ро­ду 18.1.1945 года в хо­де Ин­стер­бург­ско-Кё­нигс­берг­ской опе­ра­ции 1945 года.

Ар­хи­тек­тур­ные дос­то­при­ме­ча­тель­но­сти: Зальц­бург­ская кир­ха (1752, раз­ру­ше­на во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны, от­рес­тав­ри­ро­ва­на в 1995 году), еван­ге­лическая кир­ха Кре­ста (1899, с 1989 года Ус­пен­ская пра­во­слав­ная церковь), бывшее зда­ние пра­ви­тель­ст­ва Гум­бин­нен­ско­го округа (1908), ча­сов­ня в па­мять о по­гиб­ших в 1-й ми­ро­вой вой­не русских и немецких вои­нах (1928). Улич­ная скульп­ту­ра - лось (1912, скульп­тор Л. Фор­де­рай­ер; в 1956-1991 годах на­хо­ди­лась в зоо­пар­ке города Ка­ли­нин­град) и др. Па­мят­ник С.И. Гу­се­ву (1952). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1993). Дей­ст­ву­ют за­во­ды: «Про­жек­тор» (све­то­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние), «Мик­ро­дви­га­тель» (дви­га­те­ли ма­лой мощ­но­сти для бы­то­вой тех­ни­ки и др.), «Ама­тел» (в том числе обо­ру­до­ва­ние для профессиональных ку­хонь); про­изводство швей­ных и три­ко­таж­ных из­де­лий, ком­би­кор­мов и др. Гу­сев­ская ТЭЦ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)