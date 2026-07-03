ГУРКО (РОМЕЙКО-ГУРКО) ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

Сын генерал-фельдмаршала И.В. Гурко, из дворян Могилевской губернии, православный. 10.4.1877 зачислен в пажи к Высочайшему двору. Окончил Ришельевскую гимназию в Одессе. 31.8.1883 поступил в младший специальный класс Пажеского корпуса. С 1.9.1883 зачислен на действительную службу. 25.9.1884 получил звание камер-пажа. 8.10.1884 получил звание старшего камер-пажа. 7.8.1885 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк. 30.8.1889 произведен в поручики. 3.10.1889 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1890 произведен в штабс-ротмистры. 13.5.1892 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Варшавский военный округ. В 1892 г. участвовал в Памирской экспедиции. 26.11.1892 переведен в Генеральный штаб капитаном (со старшинством с 30.8.1890) с назначением старшим адъютантом штаба 8-й пехотной дивизии. 4.6.1893 назначен обер-офицером для поручений при штабе Варшавского военного округа. С 27.10.1893 по 19.11.1894 прикомандирован к лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку для цензового командования эскадроном. 20.9.1894 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе помощника командующего войсками Варшавского военного округа по заведованию кавалерией. 2.4.1895 произведен в полковники с утверждением в должности. 9.8.1896 назначен штаб-офицером для поручений при командующем войсками Варшавского военного округа. В 1899–1900 гг. военный агент при армии буров во время англо-бурской войны. 7.8.1900 произведен в полковники. 12.12.1900 назначен младшим делопроизводителем канцелярии Военно-ученого комитета Главного штаба. 6.4.1901 назначен военным агентом в Берлине. С 14.5.1901 по 16.9.1901 прикомандирован к лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку для ознакомления с общими требованиями управления и ведения хозяйства. 24.11.1901 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 12.2.1904 назначен штаб-офицером для поручений при управлении генерал-квартирмейстера Маньчжурской армии. С 26.3.1904 по май 1904 г. и.д. начальника штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. В июне – июле 1904 г. заведовал военной цензурой в штабе Маньчжурской армии. С 20.7.1904 вр.и.д. начальника отдельной Уссурийской конной бригады и начальника конницы Южного отряда, участвовал в Ляоянском сражении (август 1904). С ноября 1904 г. по февраль 1905 г. начальник штаба отряда генерала П.К. Ренненкампфа. 17.2.1905 ранен. 25.3.1905 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 30.9.1904) с назначением командиром 2-й бригады Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии. 20.4.1906 назначен командиром 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии. 3.10.1906 назначен председателем Военно-исторической комиссии по описанию русско-японской войны. 6.12.1910 произведен в генерал-лейтенанты. 12.3.1911 назначен начальником 1-й кавалерийской дивизии. Участник Первой мировой войны. 9.11.1914 назначен командиром 6-го армейского корпуса. 6.12.1915 назначен вр. командующим 5-й армией. 21.2.1916 утвержден в должности. 10.4.1916 произведен в генералы от кавалерии. 14.8.1916 назначен командующим Особой армией. С 10.11.1916 по 17.2.1917 вр. и. д. начальника штаба верховного главнокомандующего. В январе – феврале 1917 участвовал в межсоюзнической конференции в Петрограде. 4.3.1917 написал отрекшемуся императору Николаю II письмо с выражением сочувствия. 31.3.1917 назначен главнокомандующим армиями Западного фронта. 15.5.1917 заявил, что после опубликования декларации прав военнослужащих снимает с себя всякую нравственную ответственность за ведение дела. Был отстранен от командования и 23.5.1917 назначен в распоряжение верховного главнокомандующего. 21.7.1917 арестован за переписку с Николаем II, содержался в Петропавловской крепости и в сентябре был выслан через Архангельск за границу. 14.9.1917 уволен со службы. Проживал в Великобритании, Франции и Италии. Участвовал в деятельности РОВС. Погребен на некатолическом кладбище Тестаччо в Риме.

Жена: (1-я, с 31.7.1911): вдова генерала от инфантерии Эмилия Николаевна (урожденная Мартынова, в 1-м браке графиня Комаровская) (1860 – 1918, Франция), во время Первой мировой войны была сестрой милосердия на фронте, выехала за границу вместе с мужем и погибла во время военных действий. Жена (2-я): дочь писателя Габриель (урожденная Трарьё д’Эгмон) (1900–1981). Дети (от 2-го брака): Валентина (?–1941), Екатерина (в монашестве Мария) (1935–10.3.2013), секретарь Западноевропейского экзархата Русской Православной Церкви.