ГУРИЙ (СТЕПАНОВ)

Биография и служение церкви

Родился в офицерской семье. В 1893 г. закончил городское училище в Чебоксарах, в 1896 г. – духовное училище в том же городе, а в 1902 г. – Казанскую духовную семинарию. В 1905 г. становится монахом, приняв имя Гурий. Год спустя он заканчивает Казанскую духовную академию, став кандидатом богословия. Кроме того, Гурий (Степанов) приобрел ценные знания по монголоведению. В 1909 г. он становится магистром богословия, а семь лет спустя – доктором богословия, защитив диссертацию по истории распространения христианства среди монгольских племен.

В 1906 – 1909 гг. Гурий (Степанов) – доцент кафедры калмыцкого языка в Казанской духовной академии, с 1910 г. он становится ее экстраординарным профессором, с 1912 г. – инспектором. В том же году возведен в сан архимандрита. Пользовался среди обучавшихся в академии большим уважением, устраивал дискуссионные собрания, в которых участвовали как преподаватели, так и студенты.

В 1917-1918 гг. участвовал в работе Поместного собора в Москве. Год спустя становится настоятелем московского Сретенского монастыря. В 1920 г. Гурий (Степанов) – епископ Алатырский, викарий Симбирской епархии. При этом он продолжал оставаться в Москве и сохранять за собой должность настоятеля Сретенского монастыря. В том же году был арестован властями. Два года провел в заключении в Бутырской и Таганской тюрьмах. В Москве проживал до 1923 г., затем, по распоряжению Патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина), стал временным управляющим приходами Петроградской епархии, но вскоре был вновь арестован и провел в заключении около 4 месяцев.

В 1924 г. был назначен Патриархом Тихоном архиепископом Иркутским. В 1925 г. арестован по делу митрополита Петра (Полянского), заключен в Бутырскую тюрьму, а год спустя приговорен к ссылке в Якутию. В 1930-1931 гг. был архиепископом Суздальским, викарием Владимирской епархии, но в связи с болезнью оставил кафедру и проживал в Подмосковье. В 1931 г. был вновь арестован, год спустя осужден на три года лагерей.

В 1937 г. «тройкой» НКВД был приговорен к высшей мере наказания. Был расстрелян 1 ноября 1937 г.

Канонизирован в 1981 г. решением Архиерейского Собора РПЦЗ.