ГУРЬЕВ Вадим Сергеевич

Родился 1944 году. В 1962 г. поступил в Томский государственный университет (ТГУ) на историко-филологический факультет в спецгруппу с углубленным изучением немецкого языка.

В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию «Идейно-методологические основы культурно-исторической концепции Я.Буркхарда».

В 1968-1969 работал на кафедре философии. С 1973 года доцент на кафедре истории древнего мира и средних веков исторического факультета Томского государственного университета.

Учитель : Б.Г.Могильницкий

Область интересов : История античности, историография и историософия «серебрянного века».

Сочинения: Я. Буркхард о всемирно историческом процессе // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 10. Томск, 1974;

«Перспективизм» без перспективы (Некоторые аспекты философии истории Хосе Ортеги-и-Гассета) // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 11. Томск, 1976;

Я. Буркхард о предмете истории // Вопросы всеобщей истории и историографии. Томск. 1979;

Игровая концепция культуры в немарксистской философско-исторической мысли // Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1984;

Феномен культуры в раннебуржуазном философско-историческом сознании // Вопросы методологии истории, историографии и источниковедения. Томск, 1988.

История и культура античности. Рабочая программа // Сборник рабочих программ. Кафедра истории древнего мира и средних веков. Томск. 2001.