ГУПТЫ

ГУПТЫ - правящая династия в Северной Ин­дии в IV-VI веках.

Яд­ро государства Гуптов со­став­ля­ла Ма­гад­ха (ныне штат Би­хар). Воз­вы­ше­ние Гуптов на­ча­лось в го­ды прав­ле­ния Чан­д­ра­гуп­ты I. Это­му спо­соб­ст­во­вал со­юз Гуптов с пле­ме­нем личч­ха­вов, гос­под­ство­вав­шим на ле­во­бе­ре­жье Ган­га. При Са­муд­ра­гуп­те (сын Чан­д­ра­гуп­ты I от личч­хав­ской прин­цес­сы) к государству Гуптов бы­ли при­сое­ди­не­ны об­шир­ные тер­ри­то­рии, главным образом в до­ли­не Ган­га. Рас­цвет дер­жа­вы Гуптов свя­зан с име­нем Чан­д­ра­гуп­ты II, при­няв­ше­го ти­тул Ви­кра­ма­ди­тья. В го­ды его прав­ле­ния бы­ли за­воё­ва­ны об­лас­ти северо-западной и западной Ин­дии с бо­га­ты­ми тор­го­вы­ми го­ро­да­ми. Мат­ри­мо­ни­аль­ные свя­зи с ди­на­сти­ей Ва­ка­та­ков обес­пе­чи­ли влия­ние Гуптов на тер­ри­то­рии Западного Де­ка­на.

При Скан­да­гуп­те (455-467 годы) Гупты от­ра­зи­ли на­па­де­ния эф­та­ли­тов. В пе­ри­од наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва Гуптов гос­под­ство­ва­ли во всей Северной Ин­дии - от Бен­га­лии до Панд­жа­ба (Пенд­жа­ба) и полуострова Кат­хия­вар. Многие об­лас­ти дер­жа­вы поль­зо­ва­лись ав­то­но­ми­ей и управ­ля­лись пред­ста­ви­те­ля­ми ме­ст­ных ди­на­стий. С конца V века на­чал­ся по­сте­пен­ный рас­пад дер­жа­вы Гуптов, к середины VI века она пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. Эпи­гра­фи­ка сви­де­тель­ст­ву­ет о раз­ви­тии в государстве Гуптов прак­ти­ки зе­мель­ных по­жа­ло­ва­ний хра­мам, мо­на­сты­рям и брах­ма­нам.

Эпо­ха Гуптов ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ши­ро­кой ко­ло­ни­за­ци­ей и рас­ши­ре­ни­ем свя­зей с Юго-Восточной Ази­ей. Государство Гуптов по­се­тил китайский па­лом­ник-буд­дист Фа Сянь. При Гуптах по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние как ин­ду­изм в фор­мах виш­ну­из­ма и ши­ва­из­ма, так и буд­дизм ма­хая­ны. Тра­ди­ция свя­зы­ва­ет с эпо­хой Гуптов дея­тель­ность ря­да круп­ней­ших ли­те­ра­то­ров и учё­ных древ­ней Ин­дии (по­эта Ка­ли­да­сы, лек­си­ко­гра­фа Ама­ра­син­хи, ма­те­ма­ти­ка Арь­яб­ха­ты). Гупт­ский стиль в ар­хи­тек­ту­ре стал об­раз­цом для мас­те­ров по­сле­дую­щих сто­ле­тий.

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