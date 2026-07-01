ГУПТЫ
ГУПТЫ - правящая династия в Северной Индии в IV-VI веках.
Ядро государства Гуптов составляла Магадха (ныне штат Бихар). Возвышение Гуптов началось в годы правления Чандрагупты I. Этому способствовал союз Гуптов с племенем личчхавов, господствовавшим на левобережье Ганга. При Самудрагупте (сын Чандрагупты I от личчхавской принцессы) к государству Гуптов были присоединены обширные территории, главным образом в долине Ганга. Расцвет державы Гуптов связан с именем Чандрагупты II, принявшего титул Викрамадитья. В годы его правления были завоёваны области северо-западной и западной Индии с богатыми торговыми городами. Матримониальные связи с династией Вакатаков обеспечили влияние Гуптов на территории Западного Декана.
При Скандагупте (455-467 годы) Гупты отразили нападения эфталитов. В период наивысшего могущества Гуптов господствовали во всей Северной Индии - от Бенгалии до Панджаба (Пенджаба) и полуострова Катхиявар. Многие области державы пользовались автономией и управлялись представителями местных династий. С конца V века начался постепенный распад державы Гуптов, к середины VI века она прекратила своё существование. Эпиграфика свидетельствует о развитии в государстве Гуптов практики земельных пожалований храмам, монастырям и брахманам.
Эпоха Гуптов характеризуется широкой колонизацией и расширением связей с Юго-Восточной Азией. Государство Гуптов посетил китайский паломник-буддист Фа Сянь. При Гуптах получили распространение как индуизм в формах вишнуизма и шиваизма, так и буддизм махаяны. Традиция связывает с эпохой Гуптов деятельность ряда крупнейших литераторов и учёных древней Индии (поэта Калидасы, лексикографа Амарасинхи, математика Арьябхаты). Гуптский стиль в архитектуре стал образцом для мастеров последующих столетий.