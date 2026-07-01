ГУНВАНЛИН
ГУНВАНЛИН - памятник раннего палеолита в Китае.
(уезд Ланьтянь, провинция Шэньси). Открыто в 1964 году, раскопки 1966 года и др. Немного нуклеусов и орудий (чопперы, скребки, отщепы), зола, множество останков окаменелых животных. На основе черепной крышки, верхней челюсти и нескольких зубов из Гунванлина и нижней челюсти, найденной в 1963 году в схожем контексте у деревни Чэньцзяво (в 20 км от Гунванлина), в рамках Homo erectus выделяют ланьтяньского человека (подвид Homo erectus lantianensis; по устаревшей классификации - ланьтяньский синантроп), которого характеризуют очень большая толщина костей, очень низкий свод черепа, мощный надглазничный валик, объём мозговой коробки 780 см3. Датировки спорны: 800-750 (Гунванлин) и 650 тысяч (Чэньцзяво) или 1,15-1,13 миллиона лет назад.