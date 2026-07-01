ГУНВАНЛИН

ГУНВАНЛИН - памятник раннего палеолита в Китае.

(уезд Лань­тянь, провинция Шэнь­си). От­кры­то в 1964 году, рас­коп­ки 1966 года и др. Не­мно­го нук­ле­усов и ору­дий (чоп­пе­ры, скреб­ки, от­ще­пы), зо­ла, мно­же­ст­во ос­тан­ков ока­ме­не­лых жи­вот­ных. На ос­но­ве че­реп­ной крыш­ки, верх­ней че­лю­сти и не­сколь­ких зу­бов из Гунванлина и ниж­ней че­лю­сти, най­ден­ной в 1963 году в схо­жем кон­тек­сте у деревни Чэнь­цзя­во (в 20 км от Гунванлина), в рам­ках Homo erectus вы­де­ля­ют лань­тянь­ско­го че­ло­ве­ка (под­вид Homo erectus lantianensis; по ус­та­рев­шей клас­си­фи­ка­ции - лань­тянь­ский си­нан­троп), ко­то­ро­го ха­рак­те­ри­зу­ют очень боль­шая тол­щи­на кос­тей, очень низ­кий свод че­ре­па, мощ­ный над­глаз­нич­ный ва­лик, объ­ём моз­говой ко­роб­ки 780 см3. Да­ти­ров­ки спор­ны: 800-750 (Гунванлин) и 650 тысяч (Чэнь­цзя­во) или 1,15-1,13 миллиона лет на­зад.

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