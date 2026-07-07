«Гунсё руйдзю»

«Гунсё руйдзю» («Классифицированное собрание книг») — крупное собрание исторических и литературных сочинений Японии, составленное в 1793—1819 ученым Ханава Хокиити (1746—1821). По сути, составление «Г. р.» представляло собой масштабный проект по переносу информации на новый носитель: существовавшие лишь в рукописях тексты издавались для «Г. р.» ксилографическим способом (с деревянных матриц делались оттиски на бумаге), рукописи предоставлялись княжескими домами, храмами, придворными аристократами. Всего в издание вошло 1273 сочинения, разбитых на 25 тематических групп, что составило общий объем в 666 книг (530 томов). Хронологический охват — с древнейших времен до начала XVII в. Избранный формат 400 знаков на странице (20 строк по 20 знаков в каждой) является ныне стандартом рукописных бланков в Японии. Серия впоследствии была продолжена «Дзоку гунсё руйдзю» («Продолжение классифицированного собрания книг») и «Дзоку дзоку гунсё руйдзю» («Последующее продолжение классифицированного собрания книг»), изданными уже в XX в.