ГУННБЬОРН УЛЬФСОН (GUNNBJORN ULVSSON)

Норвежский мореплаватель X века, первый европеец, видевший берега Америки.

Гуннбьёрн направлялся из Норвегии в Исландию, однако из-за шторма корабль отбросило к западу, в результате чего он стал первооткрывателем новых земель. Их стали называть Гуннбьёрновыми островками. Эти острова точно не локализованы, но, скорее всего, имелся ввиду один из архипелагов к северо-востоку от Гренландии . Таким образом, Гуннбьёрн может считаться первым европейцем, увидевшим берега Америки. Точная дата этого события не определена, по различным источникам это произошло в период от 876 до 932 гг. Он не стал высаживаться на берег, а отправился обратно в Исландию, где рассказал о местоположении обнаруженных им земель.

По следам Гуннбьёрна были предприняты путешествия Снэбьёрна Борова (ок. 978 года) и Эйрика Рыжего (985/986 год). Именно благодаря известиям Гуннбьорна они уже не действовали вслепую, зная где находятся новые земли. В начале XI века норманны основали несколько поселений в Северной Америке, но из-за столкновений с туземцами и внутренних конфликтов были вынуждены в 1006 г. покинуть эти земли.

Автор статьи: Перепечкин К. В.