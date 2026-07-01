ГУНДУЛИЧ ИВАН

ГУНДУЛИЧ ИВАН - хорватский поэт .

Про­ис­хо­дил из ари­сто­кра­тического ро­да, за­ни­мал различные об­щественные долж­но­сти в Дуб­ров­ниц­кой рес­пуб­ли­ке. За­нял­ся по­эзи­ей в 1610-е годы (пе­ре­во­ды из итальянских по­этов).

Главное про­из­ве­де­ние Гундулича - ори­ен­ти­ро­ван­ная на итальянские об­раз­цы (пре­ж­де все­го «Ос­во­бо­ж­дён­ный Ие­ру­са­лим» Т. Тас­со) эпическая по­эма «Ос­ман» («Osman», в 20 пес­нях, 14-я и 15-я пес­ни не сохранились; издание 1826 года) о по­бе­де польского вой­ска над ар­ми­ей сул­та­на Ос­ма­на II в Хо­тин­ской бит­ве 1621 года. Гундулич вос­при­ни­мал Речь По­спо­ли­ту как си­лу, спо­соб­ную объ­е­ди­нить славянский мир. В яр­кое опи­са­ние ис­то­рических со­бы­тий Гундулич мас­тер­ски впле­та­ет эле­мен­ты фан­та­сти­ки, фольк­лор­ные и ми­фо­ло­гические об­ра­зы.

Сре­ди других со­чи­не­ний: пас­то­раль­ная дра­ма «Дуб­рав­ка» («Dubravka», постановка 1628), по­эма «Стыд­ли­вый лю­бов­ник» («Ljubavnik sramežljiv»), ре­лигиозно-ди­дак­ти­че­ские со­чи­не­ния.

Сочинения:

Ос­ман. Минск, 1969;

Djela. Zagreb, 1972.