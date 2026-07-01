ГУНДУЛИЧ ИВАН
ГУНДУЛИЧ ИВАН - хорватский поэт.
Происходил из аристократического рода, занимал различные общественные должности в Дубровницкой республике. Занялся поэзией в 1610-е годы (переводы из итальянских поэтов).
Главное произведение Гундулича - ориентированная на итальянские образцы (прежде всего «Освобождённый Иерусалим» Т. Тассо) эпическая поэма «Осман» («Osman», в 20 песнях, 14-я и 15-я песни не сохранились; издание 1826 года) о победе польского войска над армией султана Османа II в Хотинской битве 1621 года. Гундулич воспринимал Речь Посполиту как силу, способную объединить славянский мир. В яркое описание исторических событий Гундулич мастерски вплетает элементы фантастики, фольклорные и мифологические образы.
Среди других сочинений: пасторальная драма «Дубравка» («Dubravka», постановка 1628), поэма «Стыдливый любовник» («Ljubavnik sramežljiv»), религиозно-дидактические сочинения.
Сочинения:
Осман. Минск, 1969;
Djela. Zagreb, 1972.