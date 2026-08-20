ГУМБОЛЬДТ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН

ГУМБОЛЬДТ КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН - немецкий языковед, философ, государственный деятель Пруссии, член Королевской Прусской АН (1808).

Почетный член Пе­тербургской АН (1832). Из прусской дво­рян­ской се­мьи. Брат А. фон Гум­больд­та . В 1787-1789 годах учил­ся в университетах Франк­фур­та-на-Оде­ре и Гёт­тин­ге­на. В 1799-1801 годах в Ис­па­нии ис­сле­до­вал язык и куль­ту­ру бас­ков. С 1802 года на ди­пло­ма­тической служ­бе (по­сол при пап­ском пре­сто­ле в 1802-1808 годах, в Ве­не - с 1810 года, в Лон­до­не - в 1817-1818 годах), вме­сте с К.А. фон Гар­ден­бер­гом пред­став­лял Прус­сию на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов. Дея­тель­ность Гумбольдта на по­сту ди­рек­то­ра Департамента куль­тов и про­све­ще­ния (1808-1810 годы) оз­на­ме­но­ва­на ос­но­ва­ни­ем Бер­лин­ско­го университета (ны­не Бер­лин­ский уни­вер­си­тет Гум­больд­та), ре­ор­га­ни­за­ци­ей Прусской АН, ре­фор­мой об­ра­зо­ва­ния (вве­де­ние ме­то­дов И. Пес­та­лоц­ци и др.). Гумбольдт - один из ав­то­ров кон­сти­ту­ции Гер­ман­ско­го сою­за 1815-1866 годов, в 1815-1817 годах пред­став­лял Прус­сию в его бун­дес­та­ге. На­зна­чен­ный в 1819 году министром со­слов­ных дел, вы­сту­пил с кри­ти­кой Карлс­бад­ских со­гла­ше­ний 1819 года, что при­ве­ло к его от­став­ке.

Гу­ма­ни­стическое ми­ро­воз­зре­ние Гумбольдта сло­жи­лось на ос­но­ве идей И.Г. Гер­де­ра (на­ли­чие в ис­то­рии выс­ших, ду­хов­ных це­лей, вклю­че­ние дея­тель­но­сти ин­ди­ви­да в бес­ко­неч­ное по­сту­пательное раз­ви­тие че­ло­ве­че­ст­ва, на­ро­ды как жи­вые ор­га­низ­мы во все­мир­ной ис­то­рии) и раз­ви­ва­лось в 1790-1800-х годах в на­прав­ле­нии клас­си­че­ски-гар­мо­нического идеа­ла И.В. Гё­те и Ф. Шил­ле­ра (Гумбольдт был лич­но бли­зок к обо­им, в ря­де ра­бот разъ­яс­нял этический и эс­те­тический смысл их по­эзии). Трак­тат «Идеи к опы­ту, оп­ре­де­ляю­ще­му гра­ни­цы дея­тель­но­сти го­су­дар­ст­ва» («Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestim­men», 1792; пол­но­стью опубликован в 1851 году; руссский перевод 1898, 1985), на­пи­сан­ный под впе­чат­ле­ни­ем со­бы­тий Французской ре­во­лю­ции, - рас­су­ж­де­ние о по­ли­тических ус­ло­ви­ях, при­зван­ных обес­пе­чить сво­бод­ное раз­ви­тие ин­ди­ви­да и на­ро­да: за­да­чи го­су­дар­ст­ва сво­дят­ся Гумбольдтом лишь к за­щи­те внеш­них гра­ниц и обес­пе­че­нию внутреннего пра­во­по­ряд­ка. «Тай­на все­го бы­тия» за­клю­че­на, по Гумбольдту, в ин­ди­ви­ду­аль­но­сти (лич­но­сти, на­ро­да). Вся фи­ло­со­фия Гумбольдта мо­жет рас­смат­ри­вать­ся как ха­рак­те­ро­ло­гия са­мо­быт­ных форм куль­ту­ры, вы­ра­жаю­щих внутреннюю фор­му «ду­ха на­ро­да»; сам Гумбольдт по­ни­мал её как ан­тро­по­ло­гию (со­хра­нил­ся его «План срав­ни­тель­ной ан­тро­по­ло­гии», 1795). В рус­ле та­кой ис­то­рической ха­рак­те­ро­ло­гии на­хо­дят­ся мно­го­численные ра­бо­ты Гумбольдта 1790-1800-х годов, по­свя­щён­ные древнегреческой ис­то­рии и куль­ту­ре, в ко­то­рой Гумбольдт, по­доб­но И.И. Вин­кель­ма­ну, Гё­те и Шил­ле­ру, ви­дел осу­ще­ст­в­ле­ние идеа­ла «гу­ман­но­сти».

Вер­ши­на на­учной дея­тель­но­сти Гумбольдта - его ра­бо­ты о язы­ке, в ко­то­рых на­ча́­ла срав­нительного язы­ко­зна­ния не­от­де­ли­мы от фи­ло­со­фии язы­ка и куль­ту­ры. В трак­та­те «О раз­ли­чии строе­ния че­ло­ве­че­ских язы­ков и его влия­нии на ду­хов­ное раз­ви­тие че­ло­ве­че­ст­ва» («Über die Verschie­den­heit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwick­lung des Menschengeschlechts»), опубликованном в ка­че­ст­ве вве­де­ния к ра­бо­те «О язы­ке ка­ви на ост­ро­ве Ява» («Über die Ka­wi-Sprache auf der Insel Jawa», Bd 1-3, 1836-1839 годы), под­чёр­ки­ва­ет­ся творческая при­ро­да язы­ка: язык - не столь­ко про­дукт дея­тель­но­сти (ergon), не­что соз­дан­ное, сколь­ко са­ма дея­тель­ность (energeia) ду­ха, т. е. не­пре­стан­но со­вер­шаю­щий­ся про­цесс по­ро­ж­де­ния смыс­ла, «ор­ган, об­ра­зую­щий мысль», «про­дукт язы­ко­во­го соз­на­ния на­ции»; в са­мой струк­ту­ре язы­ка (его «внут­рен­ней фор­ме») во­пло­ще­но оп­ре­де­лён­ное воз­зре­ние на мир («ми­ро­ви­де­ние») то­го или ино­го на­ро­да.

Ис­сле­дуя мно­го­численные язы­ки, раз­ные с точ­ки зре­ния струк­ту­ры, - ба­ск­ский, авс­тро­не­зий­ские, язы­ки североамериканских ин­дей­цев и др. (все­го 32 язы­ка, ма­те­ри­ал не­ко­то­рых из них рас­смат­ри­вал­ся им впер­вые), Гумбольдт на­ря­ду с А.В. Шле­ге­лем и Ф. Шле­ге­лем явил­ся соз­да­те­лем ти­по­ло­гии лин­гвис­ти­че­ской. Гумбольдт впер­вые вы­де­лил ин­кор­по­ри­рую­щие язы­ки, а так­же уточ­нил ста­тус аморф­ных язы­ков, пе­ре­име­но­вав их в кор­не­вые (смотри Ти­поло­ги­че­ская клас­си­фи­ка­ция язы­ков). Бу­ду­чи по су­ще­ст­ву ос­но­во­по­лож­ни­ком фи­ло­со­фии язы­ка как са­мо­сто­ятельной дис­ци­п­ли­ны, Гумбольдт ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие язы­ко­зна­ния. Пред­ста­ви­те­ля­ми гум­больд­ти­ан­ст­ва в XIX-XX веках яви­лись Х. Штейн­таль, А.А. По­теб­ня (кон­цеп­ция внут­рен­ней фор­мы сло­ва), Х.Г.К. фон дер Га­бе­ленц, К. Фосс­лер и др. В XX веке влия­ние его идей ска­за­лось в американской эт­но­лин­гви­сти­ке (Э. Се­пир и Б.Л. Уорф), немецком не­огум­больд­ти­ан­ст­ве (И.Л. Вайс­гер­бер, Й. Трир), в Рос­сии - в ра­бо­тах М.М. Бах­ти­на и его по­сле­до­ва­те­лей. В 1950-1960-х годах идеи Гумбольдта о творческом ха­рак­те­ре язы­ка бы­ли ак­туа­ли­зи­ро­ва­ны Н. Хом­ским.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Gesammelte Schriften. B., 1903-1936. Bd 1-17. B., 1968;

Werke. Darmstadt; B., 1960-1965. Bd 1–5;

Der Briefwechsel zwi­schen F. Schiller und W.von Humboldt / Hrsg. von A. Seidel. B., 1962. Bd 1–2;

Язык и фи­ло­со­фия куль­ту­ры. М., 1985;

Избранные тру­ды по язы­ко­зна­нию. 2-е изд. М., 2000.