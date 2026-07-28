ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Гуманитарный факультет образован 1 сентября 2011 года путем слияния прежде самостоятельных исторического и филологического факультетов. Их становление берет свое начало с 1931 года, т.е. со времени создания Воронежского государственного педагогического института, а организационное оформление завершается в 1934 году на основании постановления Воронежского обкома ВКП (б), в соответствии с которым институт перестраивается по факультетскому принципу.

У истоков исторического факультета стояли видные советские историки: профессор Яков Абрамович Ратгаузер (1880-1938 годы), возглавлявший кафедру истории народов СССР, Я.Я. Зутис (1893-1962 годы), В.И. Пичета (1878-1947 годы).

Первым деканом исторического факультета был Ян Янович Шипов (Спрингис) (1885-1938 годы), бывший латышский стрелок, прошедший первую мировую и гражданскую войны. На педагогическую работу Я.Я. Шипов был направлен в 1921 году. В начале тридцатых годов он закончил Институт красной профессуры, стал директором Академии коммунистического воспитания в Москве. Но попал в опалу, вынужден был уехать из Москвы, и с 1934 года стал деканом исторического факультета педагогического института. В 1937 году профессора Шипова обвинили в троцкизме и арестовали, а в 1938 году расстреляли.

Во 2-й половине 1930-х годов деканы менялись на факультете достаточно часто. Так, после ареста Е.М. Келим в 1937 году, некоторое время исполнял обязанности декана асс. А.Ф. Шоков. С 25 октября 1938 года по 11 марта 1939 года - Николай Владимирович Некрасов. Затем деканом была назначена доцент Ирина Яковлевна Разумникова, но в мае 1941 года ее забрали на партийную работу, а временно исполняющим обязанности декана стал Петр Петрович Тяжелов.

На историческом факультете к этому времени было уже две кафедры: истории народов СССР и всеобщей истории. Кафедрой истории народов СССР заведовал старший преподаватель И.А. Сафонов, а в числе ее сотрудников были доцент В.И. Кошелев, ассистенты Н.В. Некрасов, Ф.А. Казьмин, совместителями работали ассистенты А.А. Нагайцев, Р.Л. Адельсон. Кафедру всеобщей истории в 1938-1939 годах возглавляла доцент И.Я. Разумникова. Штатными работниками были доцент, к.и.н. Б.Я. Рамм, старший преподаватель Н.А. Велецкая, ассистент П.С. Кудинов, совместителями-ассистенты И.В. Гусев, А.Ф. Шоков.

В июле 1942 года вуз был эвакуирован в город Уржум Кировской области. С историческим факультетом в эвакуации находились декан Василий Иванович Кошелев, ассистент И.Я. Падалкин, секретарь деканата П.И. Фаустова. 6 сентября 1943 года решением СНК ВГПИ был реэвакуирован из Уржума в Воронежскую область. Преподавательский состав исторического факультета в 1943-1944 учебном году немного расширился. В структуре факультета снова значилось две кафедры: истории СССР и всеобщей истории. Заведовал обеими кафедрами и был деканом В.И. Кошелев. На факультете работали А.Ф. Шоков, Ф.С. Грин, П.Г. Морев, Н.В. Некрасов, М.А. Медведев, Н.А. Велецкая, Л.Ф. Батраченко, Е.А. Долбилин, П.М. Гапонов, И.Я. Лернер.

История развития филологического факультета также связана с деятельностью видных ученых: профессоров В.Я. Каплинского, И.П. Плотникова, доцента М.В. Самбикиной.

Первым деканом филологического факультета был Василий Яковлевич Каплинский, крупный ученый в области зарубежной, античной литературы, блестящий педагоги и прекрасный организатор. С 1938 года по 1941 год факультет возглавлял Н.В. Успенский, читавший историю русского языка.

Большинство преподавателей филологического факультета 1930-х годов были представителями дореволюционной интеллигенции, перешедшей на сторону Советской власти: профессора С.В. Иванов, П.Л. Загоровский и другие. На факультете появились молодые преподаватели-ассистенты: В.А. Тонков, Л.А. Плоткин, И.Д. Краснослободцев, А.Д. Китина и начинающий писатель Николай Романовский. В конце 30-х годов в числе сотрудников кафедры литературы были В.Ф. Пименов (впоследствии ректор Литинститута имени Горького), В.Ф. Воробьев (в дальнейшем профессор Киевского университета), Е.Д. Трощенко - одна из ведущих критиков Союза писателей СССР.

Деканом филологического факультета с 1941 года был доцент В.А. Тонков (1903-1974 годы), много сделавший для организации слаженной работы факультета как во время войны, так и в послевоенные годы.

В 1951 году произошло слияние исторического факультета и факультета русского языка и литературы в один факультет - историко-филологический. В таком виде факультет просуществовал до 1967 года. В 1955 году истфилфак ВГПИ был слит с историко-филологическим факультетом ВГУ. Но уже в 1957-1958 учебном году работа историко-филологического факультета в педагогическом институте была возобновлена. Деканами этого факультета были, как правило, филологи (Г.А. Костин, И.Д. Краснослободцев, Ф.И. Луценко, Е.Б. Артеменко).

На историческом отделении истфилфака с 1957 года работала только одна кафедра - истории, в состав которой вошли преподаватели и отечественной, и зарубежной истории. В таком виде кафедра существовала до 1980 года. Заведовали ею профессор И.С. Шепелев (с 1957 года по 1964 год), доцент В.Н. Елисеева (с 1964 года по 1970 год), профессор В.А. Степынин (с 1970 года по 1990 год). В 1980 году кафедра истории была разделена на две: кафедру истории СССР и кафедру всеобщей истории. Кафедрой всеобщей истории заведовали Н.Т. Сапронова (1980-1984 годы), Г.Н. Болдырева (1984-1990 год). На кафедре работали Г.И. Липатникова, Н.М. Драйцель, Е.К. Захарченко.

На филологическом отделении в 50-е годы работало 3 кафедры: русского языка, русской литературы и всеобщей (позднее - зарубежной) литературы. Кафедру литературы возглавляет доцент Г.А. Костин, кафедру зарубежной литературы - доцент И.П. Шибанов. В 1956 году обе кафедры объединились под началом Г.А. Костина. Кафедрой русского языка до 1945 года заведовал профессор В.Ф. Чистяков, с 1945 года по 1960 год - доцент М.В. Самбикина, с 1960 года - доцент В.Н. Кретова.

Новый этап в истории двух факультетов связан с 1967 годом, когда происходит разделение историко-филологического факультета на историко-педагогический факультет и факультет русского языка и литературы.

Историко-педагогические факультеты призваны были готовить не только учителей истории и обществознания, но и методистов воспитательной работы. С первых лет существования на истпеде сложились свои традиции, особая атмосфера творческой деятельности.

Деканами истпедфака в разные годы были: Юрий Александрович Гаврилов, возглавлявший факультет более 20 лет, Илья Михайлович Бегенев, Тамара Николаевна Калечиц. Огромную роль в истории существования историко-педагогического факультета сыграла Эмма Викторовна Паничева, возглавлявшая кафедру теории и методики воспитательной работы.

Традиции, сложившиеся на факультете, во многом сохраняются и в настоящее время. Хотя за последние десятилетия многое изменилось и в содержании, и в формах обучения. С конца 1980-х годов исторический факультет стал готовить педагогов по нескольким специальностям: учитель истории и школьный психолог (1989-1998 годы); учитель истории и иностранного языка (1989-1999 годы), учитель истории и социальный работник (1989-1995 годы).

В 1994-1999 годах деканом исторического факультета был В.И. Чекунов, выпускник исторического факультета. В этот период факультет впервые в порядке эксперимента приступил к реализации программы многоуровневой подготовки студентов и выпуску бакалавров.

В 1999-2004 годах исторический факультет возглавляла Г.П. Иванова. Факультет вновь вернулся к подготовке специалистов - историков, с дополнительной специальностью социального педагога (1999-2010 год).

Факультет русского языка и литературы возглавляли: Алла Константиновна Соколова (1969-1974 годы), Александр Васильевич Колесников (1974-1977 годы), Николай Михайлович Мухортов (1977-1978 годы), Елена Александровна Назикова (1978-1982 годы), Лариса Константиновна Лыжова (1982-1985 годы).

С 1986 года по 2007 год деканом ФРЯиЛ являлся доцент Федор Федорович Авдеев. В эти годы активно совершенствовались как учебные планы и рабочие программы, так и учебный процесс на факультете. Несколько лет проводился эксперимент по организации обучения на основе методики погружения. С 1998 года для желающих студентов была введена дополнительная специализация по английскому языку.

В 2007-2011 годах факультет русского языка и литературы возглавляла С.И. Доброва. В эти годы начинается переход на 2-х уровневую систему вузовской подготовки. На факультете открывается бакалавриат и магистратура.