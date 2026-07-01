ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - гуманитарное вмешательство, вооружённое вмешательство государства или международных организации во внутренний конфликт другого государства, целью которого провозглашается защита прав человека, устранение угроз международных безопасности.
Исключительной компетенцией в вопросе осуществления Гуманитарной интервенции обладает Совет Безопасности (СБ) ООН, который наделён правом принимать решения об организации и осуществлении военной акции против государства. Впервые Гуманитарная интервенция по решению СБ ООН осуществлена весной 1991 года, в результате которой сухопутные войска стран Запада были размещены на территории Ирака вплоть до осени 1991 года, чтобы предотвратить широкомасштабные карательные акции против населения. В период 1992-2001 годов на основе резолюций СБ ООН Гуманитарная интервенция проводились в Сомали, Боснии и Герцеговине, Заире, Косове (Сербия), Афганистане в целях преодоления острейшего внутриполитического кризиса.