ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

ГУМАНИТАРНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ - гуманитарное вмешательство, вооружённое вмешательство государства или международных организации во внутренний конфликт другого государства, целью которого провозглашается защита прав человека , устранение угроз международных безопасности.

Ис­клю­чительной ком­пе­тен­ци­ей в во­про­се осу­ще­ст­в­ле­ния Гуманитарной интервенции об­ла­да­ет Со­вет Безо­пас­но­сти (СБ) ООН , ко­то­рый на­де­лён пра­вом при­ни­мать ре­шения об ор­га­ни­за­ции и осу­ще­ст­в­ле­нии во­енной ак­ции про­тив го­су­дар­ст­ва. Впер­вые Гуманитарная интервенция по ре­ше­нию СБ ООН осу­ще­ст­в­ле­на вес­ной 1991 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой су­хо­пут­ные вой­ска стран За­па­да бы­ли раз­ме­ще­ны на тер­ри­то­рии Ира­ка вплоть до осе­ни 1991 года, что­бы пре­дот­вра­тить ши­ро­ко­мас­штаб­ные ка­ра­тель­ные ак­ции про­тив на­се­ле­ния. В пе­ри­од 1992-2001 годов на ос­но­ве ре­зо­лю­ций СБ ООН Гуманитарная интервенция про­во­ди­лись в Со­ма­ли, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Заи­ре, Ко­со­ве (Сер­бия), Аф­га­ни­ста­не в це­лях пре­одо­ле­ния ост­рей­ше­го внут­ри­по­ли­тического кри­зи­са.

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