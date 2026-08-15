ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА
ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА - направление в теории и практике воспитания, возникшее в конце 1950-х - начале 1960-х годов в США как педагогическое воплощение идей гуманистической психологии.
Философско-идеологическая ориентация Гуманистической педагогики близка идеям педоцентризма, нового воспитания и «прогрессивизма» (смотри Прагматистская педагогика). В центре внимания Гуманистической педагогики - уникальная целостная личность, стремящаяся к самоактуализации, открытая для восприятия нового опыта, поиска новых знаний. В отличие от традиционной педагогики, целью которой является формализованная передача воспитаннику знаний и социальных норм, не являющихся предметом их собственного осознанного выбора, Гуманистическая педагогика направлена на раскрытие личностного потенциала, создание условий для осознания учащимися своих потребностей и интересов.
Гуманистическая педагогика отвергает характерную для традиционного образования ориентацию на выполнение социального заказа, которая выражается в тенденциозном отборе содержания образования и формируемых установок. Гуманистическая педагогика предполагает привлечение любых форм учебной работы - от спонтанных и гибких (например, открытое обучение) до жёстко организованных (например, программированное обучение). Организационно-методические рекомендации Гуманистической педагогики разрабатываются, в частности, в концепции «слитного обучения» в начальной школе (Дж. Браун, США, и др.), цель которого - слияние эмоциональных и познавательных аспектов обучения, а также в концепции «недирективного обучения» (К. Роджерс), ставящего своей задачей помочь учащимся в осознании своего места в мире. Идеи Гуманистической педагогики получили международную известность; они оказывают влияние на отбор содержания образования и построение учебных курсов в начальной, средней и высшей школе многих стран (главным образом США), находят отражение в некоторых международных педагогических программах (например, «Воспитание в духе мира»). С середины 1960-х годов в США действует Национальный консорциум по гуманизации воспитания - организация, объединяющая педагогов - сторонников гуманистической педагогики.