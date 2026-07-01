Гуляй-город

Гуля`й-го`род — полевое подвижное укрепление на телегах (в зимнее время на санях) для защиты пехоты и артиллерии, применявшееся русскими войсками и казаками в XVI—XVII вв. как в обороне, так и в наступлении. Впервые упоминался в 1530 в походе русских войск на Казань. Г.-г. состоял из больших укрепленных на телегах (санях) деревянных щитов из толстых дубовых досок с прорезанными в них бойницами. Щиты перевозились град-обозом, для устройства Г.-г. они скреплялись друг с другом крючьями и петлями и разворачивались в прямую линию, круг или полукруг — при необходимости из таких телег можно было составить подвижную крепость любой конфигурации. Прочные щиты обеспечивали защиту от легкого стрелкового оружия, а вся конструкция помогала отразить атаку противника (в особенности это было актуально для отражения атак тяжелой рыцарской конницы). Из щитов также собирались осадные башни (при осаде крепостей) и острожки (временные пограничные укрепления). Командовал Г.-г. специально назначенный воевода — гулявый воевода.