ГУЛИА ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ

ГУЛИА ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ - абхазский пи­са­тель, ис­то­рик, лин­г­вист, народный по­эт Абхазской АССР.

Ос­но­во­по­лож­ник абхазской литературы. Отец Г.Д. Гу­лиа. Учил­ся в За­кав­каз­ской пе­да­го­гической се­ми­на­рии в Го­ри. Ра­бо­тал учи­те­лем. Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор пер­вой абхазской газеты «Аб­ха­зия» («Апс­ны», 1919-1920 годы). Ор­га­ни­зо­вал пер­вую абхазскую те­ат­раль­ную труп­пу (1921). С 1921 года ру­ко­во­ди­тель груп­пы по про­све­ще­нию аб­ха­зов от­де­ла народного об­ра­зо­ва­ния Ре­во­люционного комитета Аб­ха­зии. С 1927 года воз­глав­лял Ака­де­мию абхазского языка и литературы, ос­но­ван­ную в 1925 году Н.Я. Мар­ром.

Литературный де­бют - книга «Сти­хо­тво­ре­ния и час­туш­ки» (1912). Ав­тор по­эмы «Лю­бов­ное пись­мо» (1913), но­вел­лы «Под чу­жим не­бом» (1919), ро­ма­на «Ка­ма­чич» (1940), цик­ла сти­хов «Мой го­род» (1952) и др. об ис­то­рии и современной жиз­ни абхазского на­ро­да; ря­да ис­то­рических, эт­но­гра­фи­чес­ких («Бо­же­ст­во охо­ты и охот­ни­чий язык у аб­ха­зов. К эт­но­гра­фии Аб­ха­зии», 1926), лин­гвис­тических ра­бот [«Ма­те­риа­лы по аб­хаз­ской грам­ма­ти­ке (До­пол­не­ния и разъ­яс­не­ния к кни­ге П.К. Ус­ла­ра "Аб­хаз­ский язык")», 1927; «Тер­ми­но­ло­гия по ли­те­ра­ту­ре и язы­кове­де­нию. Рус­ско-аб­хаз­ский и аб­хаз­ско-рус­ский сло­варь», 1930]; учеб­ни­ков «Аб­хаз­ская аз­бу­ка» (совместно с К. Ма­ча­вариа­ни на русской гра­фической ос­но­ве, 1892), «Ис­то­рия Аб­ха­зии» (1925) и др. Пе­ре­во­дил на абхазский язык про­из­ве­де­ния А.С. Пуш­ки­на, М.Ю. Лер­мон­то­ва, Т.Г. Шев­чен­ко, Н. Ба­ра­та­шви­ли, А. Це­ре­те­ли и др. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1949).

Иллюстрации:

Фото, неизестный автор. Архив БРЭ.

Сочинения:

Избранное. М., 1974;

Собрание сочинений: В 6 т. Су­ху­ми, 1981-1986 годы (на абхазском и русском языках);

Со­чи­не­ния. Сти­хи, рас­ска­зы, фольк­лор­ные и эт­но­гра­фи­че­ские за­пи­си, пе­ре­во­ды, ста­тьи, учеб­ни­ки, пись­ма. Су­хум, 2003 (на абхазском и русском языках).