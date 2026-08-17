ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ
ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ (Артемовский) СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ - украинский певец, композитор, драматург.
Племянник П.П. Гулак-Артемовского. Сын священника. Обладая прекрасным голосом, с детства пел в хоре митрополита Киевского Евгения (Болховитинова). Учился в Киевской духовной семинарии. Как лучшего певца хора его выбрал М.И. Глинка для Придворной певческой капеллы. С 1838 года жил в Санкт-Петербурге у Глинки, под его руководством готовился к оперной карьере, по его же совету совершенствовался в Италии (1839-1842 годы; в 1841 году пел во Флорентийском оперном театре). В 1842-1864 годах солист императорских театров в Санкт-Петербурге (периодически выступал в спектаклях Итальянской оперы). В 1864-1865 годах в Большом театре (Москва).
Репертуар включал свыше 50 партий, в том числе Руслан («Руслан и Людмила» Глинки), Клод Фролло («Эсмеральда» А.С. Даргомыжского), Мазетто («Дон Жуан» В.А. Моцарта), Антонио, Лорд Генрих Эштон («Линда ди Шамуни», «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти). Творчество Гулак-Артемовского - композитора отмечено украинским национально-песенным колоритом. Создал первую украинскую оперу «Запорожец за Дунаем» (либретто собственное; поставлена в 1863 году, Мариинский театр; в партии Карася выступил сам Гулак-Артемовский), занявшую прочное место в национальном репертуаре. Автор текстов и музыки водевиля «Ночь под Ивана Купала» (1852), драмы «Кораблекрушители» (1853), ему принадлежат романсы, песни, в том числе «Стоiть явiр над водою», посвящённая Т.Г. Шевченко - другуГулак-Артемовского. На родине композитора в городе Городище открыт литературно-мемориальный музей.