ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

ГУЛАК-АРТЕМОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - украинский поэт , переводчик.

Дядя С.С. Гул­ак-Ар­те­мов­ско­го. Пи­сал на украинском и русском язы­ках. Профессор, де­кан факультета сло­вес­но­сти (с 1825 года), рек­тор (1841-1849 годы) Харь­ков­ско­го университета. Член Об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти. Литературную дея­тель­ность на­чал в 1817 году. Ав­тор мо­раль­но-ди­дак­тических со­чи­не­ний, ли­рических и бур­ле­ск­ных сти­хов и пе­сен.

Бас­ни Гул­ак-Ар­те­мов­ского ( ан­ти­кре­по­ст­ническая бас­ня-са­ти­ра «Пан и со­ба­ка», 1818, и др.), в ко­то­рых за­им­ст­во­ван­ные из других ев­ропейских ли­те­ра­тур (ча­ще все­го поль­ской) сю­же­ты пе­ре­не­се­ны на украинскую поч­ву, сыг­ра­ли за­мет­ную роль в про­цес­се ста­нов­ле­ния но­вой укранской литературы и в раз­ви­тии украинского литетарурного язы­ка. Сре­ди других про­из­ве­де­ний: пе­ре­во­ды на русский язык со­чи­не­ний Воль­те­ра, Ж.Ж. Рус­со, Дж. Миль­то­на, Ж. Ра­си­на; воль­ные пе­ре­ло­же­ния псал­мов , бал­лад А. Миц­ке­ви­ча и И.В. Гё­те.

Сочинения:

Тво­ри. Київ, 1978.