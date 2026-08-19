ГУЛАЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Советский летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза, третий в списке великих асов времен Великой Отечественной войны .

Семья. Образование

Николай Гулаев родился в станице Аксайская в рабочей семье. Окончив 7 классов средней школы и школу фабрично-заводского ученичества, работал слесарем и одновременно учился в аэроклубе. Служба в армии началась для Николая в 1938 году, спустя два года он окончил Сталинградское авиационное училище, после чего уже служил в авиационных войсках.

На фронте

С августа 1942 года летчик Николай Гулаев сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Проявил себя на Курской дуге. К сентябрю 1943 года на счету Николая Гулаева было уже 95 боевых вылетов, 13 самолетов противника он сбил лично и еще 5 - в группе. За эти боевые заслуги старшему лейтенанту Гулаеву было присвоено звание Героя Советского Союза, а также вручены награды - орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

В начале 1944 года Гулаев стал командиром эскадрильи. Принимал участие в освобождении Правобережной Украины. 1 июля 1944 года капитан Гулаев получил вторую «Золотую Звезду». К этому моменту на его счету было еще 125 боевых вылетов, 42 сбитых вражеских самолета лично и 5 - в группе.

За время Великой Отечественной войны Николай Дмитриевич Гулаев совершил 250 боевых вылетов. Лично сбил 55 вражеских самолетов. В списке самых результативных летчиков-асов военного времени Николай Гулаев занимает 3 место после И. Кожедуба и А. Покрышкина .

После войны

После Победы Николай Дмитриевич занимал командные должности в войсках ПВО. В 1950 году он окончил Военно-воздушную академию им. Жуковского, затем - академию Генштаба.

У Николая Дмитриевича была дружная семья, любимая дочь Ира. В свободное время увлекался рыбалкой, любил приглашать гостей.

В 1979 году Николай Дмитриевич Гулаев ушел в отставку, жил в Москве. Скончался 27 сентября 1985 года.

Память

Брощновый бюст летчика-аса установлен на его родине в Аксае. В этом же городе (Ростовская область) его именем названа одна из улиц и гимназия №3. Мемориальные доски установлены в Архангельске, Ярославле и в Москве (на улице Кибальчича).