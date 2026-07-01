Гуковский, Матвей Александрович

Гуко`вский, Матвей Александрович (08[20].05.1898, Санкт-Петербург — 06.02.1971, Ленинград) — советский историк, специализировавшийся по истории итальянского Возрождения, истории естествознания и техники, истории искусства. Г. родился и большую часть жизни провел в Петербурге, окончил там гимназию с золотой медалью и в 1917 поступил в Технологический институт. В 1918 Г. выехал в Одессу, где поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета и занялся изучением ренессансного искусства. В 1920—1923 учился на факультете общественных наук Петроград­ского университета и по окончании был оставлен при кафедре истории Средних веков. В это же время Г. начал сотрудничать с Публичной библиотекой (1922—1925), затем был ученым секретарем Библиотеки Академии наук (1929—1932) и Института истории науки и техники (1932), параллельно занимаясь преподаванием в вузах. В 1933 получил ученую степень кандидата исторических наук без защиты диссертации. В 1934, при возобновлении работы исторического факультета Ленинградского государственного университета Г. стал работать на кафедре истории Средних веков. Занимал ряд административных должностей, в 1939 защитил докторскую диссертацию «Механика Леонардо да Винчи» и подготовил ее к печати, но издать удалось только в послевоенное время. В 1941—1944 находился в эвакуации. В 1943 удостоен звания профессора. В 1946—1949 работал в разных отделах музейного комплекса Эрмитаж, в 1949, во время кампании по борьбе с «космополитизмом», Г. был арестован одновременно с братом, филологом Г. А. Гуковским, и до 1955 находился в исправительно-трудовом лагере. Затем Г. был восстановлен на работе в Эрмитаже, где в 1960 стал директором Научной библиотеки и с этого же года был избран заведующим кафедры Средних веков ЛГУ. В последние годы жизни (с 1969) занимал должность научного консультанта. Основную часть наследия Г. составляют работы по политической истории и истории культуры и искусства ренессансной Италии, в том числе двухтомный обобщающий труд «Итальянское Возрождение». В основе его работ лежит вполне ортодоксальная марксистская методология советского времени, вместе с тем они отличаются большой эрудицией, широтой интересов, доскональным изучением источников, в том числе и оригинальных, преимущественно по петербургским коллекциям. Кроме основных монографий, Г. издал много научных и научно-популярных статей и брошюр, посвященных крупным фигурам Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Джордано Бруно, Л. Б. Альберти, а также истории книжного дела, истории материальной культуры и техники. Под его редакцией вышел обобщающий труд «Очерки истории Италии. 476—1918 годы» (М., 1959).