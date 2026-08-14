ГУКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГУКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский литературовед.
Окончил Петроградский университет (1923). В 1924-1936 годах работал в Государственном институте истории искусств; преподавал в средней школе и в Коммунистическом институте журналистики. С 1934 года сотрудник ИРЛИ АН СССР (Ленинград), где возглавлял группу по изучению русской литературы XVIII века; с 1938 года заведовал кафедрой литературы Ленинградского института усовершенствования учителей и литературным сектором ленинградского отделения АПН. Профессор Ленинградского университета (с 1935 года). В 1942 году эвакуировался в Саратов, читал лекции в университете; в 1948 году вернулся в Ленинград. В 1949 году репрессирован, скончался в Лефортовской тюрьме. Реабилитирован посмертно.
Гуковский - автор лекционного курса по русской литературе XVIII века, исследований по поэзии 1-й трети XIX века, творчеству А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. В 1920-е годы был близок к формальной школе, в начале 1930-х годов испытал увлечение социологическим методом. Позднее под влиянием теории «стадиальной типологии» В.М. Жирмунского предпринял попытку применить «закон стадиальности» к истории русской литературы XVIII - 1-й трети XIX веков, объясняя сходство художественных методов (в частности, французского и русского предромантизма) сходными социокультурными условиями.
Сочинения:
Русская поэзия XVIII века. Л., 1927;
Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957;
Реализм Гоголя. М.; Л., 1959;
Пушкин и русские романтики. М., 1995;
Русская литература XVIII в. М., 1999;
Ранние работы по истории русской поэзии XVIII в. М., 2001.