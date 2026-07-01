Гукасов, Павел Осипович

Гука`сов, Павел Осипович (09.01.1858, Шуша Елизаветпольской губ. (совр. Нагорный Карабах) — 22.12.1937, Париж) — крупнейший российский нефтепромышлинник. В 1878 окончил химическое отделение Дрезденского политехникума. Был управляющим заводом Каспийского товарищества, директором АО. В 1890—1906 и 1915—1917 — председатель совета Съездов Бакин­ских нефтепромышленников. В 1902 вошел в состав правления Москов­ско-Кавказского нефтяного товарищества. Член правлений компании «Каспийский трубопровод», общества «Электрическая сила» в Баку. В 1906 переехал в Санкт-Петербург и стал членом Совета съездов представителей промышленности и торговли, в 1916 один из создателей неф­тяной секции при нем. Был избран членом Государственного совета от промышленности. В 1912 выбыл по жребию. С 1910 — директор Правления торгово-промышленного и пароходного общества «Волга», нефтепромышленного и торгового общества «Колхида», председатель правлений акционерного общества «Каспийский трубопровод», Рус­ского электрического общества «Динамо». Входил в правления торгово-промышленного общества «Пела», акционерного общества Верх-Исетских горных и механических заводов. В 1912 — один из учредителей «Русской генеральной нефтяной корпорации». С 1916 — председатель Совета Русского торгово-промышленного банка. С 1915 входил в Центральный военно-промышленный комитет, участвовал в работе Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий, работающих для целей государственной обороны (ОСОТОП). После октября 1917 эмигрировал во Францию. Член Президиума Торгово-промышленного и финансового союза в Париже. В 1920 участвовал в создании Торгово-финансового и промышленного комитета (Торгпрома), образованного для защиты интересов русских собственников-эмигрантов, заместитель его председателя. С 1925 — член Совета, затем товарищ председателя Российского торгово-промышленного и финансового союза. В 1926 — делегат Российского Зарубежного съезда в Париже. Финансировал литературно-политический журнал «Возрождение».