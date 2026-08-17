ГУГГЕНХЕЙМ
ГУГГЕНХЕЙМ - семья американских коллекционеров.
Соломон Роберт (2.2.1861 года, Филадельфия, штат Пенсильвания - 3.11.1949 года, Порт-Вашингтон, штат Нью-Йорк), потомственный американский промышленник. Начал собирательскую деятельность с коллекционирования итальянской и французской живописи Раннего Возрождения, а также французской и американской живописи XIX века. В конце 1920-х годов под влиянием немецкой художницы и теоретика искусства баронессы Х. Рибей начал формировать коллекцию произведений художников авангарда (В.В. Кандинский, П. Клее, Р. Бауэр, Р. Делоне, А. Модильяни, М.З. Шагал и др.), которая выставлялась в различных музеях США. В 1937 году учредил фонд Соломона Гуггенхайма с целью создания музея для экспонирования его коллекции. В 1939 году в Нью-Йорке был открыт Музей беспредметной живописи (в 1952 году переименован в Музей Соломона Гуггенхейма; в 1959 году переехал в собственное здание, архитектор Ф.Л. Райт).
Пегги (Маргерит) (26.8.1898 года, Нью- Йорк - 23.12.1979 года, Венеция), племянница Соломона Гуггенхейма. В 1920-х годах в Париже приобретала работы художников авангарда (преимущественно мастеров сюрреализма, кубизма и абстракционизма). В 1938 году открыла в Лондоне Галерею современного искусства (её консультантами выступали М. Дюшан, Г. Рид). В 1942 году основала в Нью-Йорке галерею «Искусство этого века», где экспонировала свою коллекцию и устраивала выставки мастеров абстрактного экспрессионизма (Дж. Поллок, М. Ротко и др.). В 1949 году приобрела в Венеции Палаццо Веньер-деи-Леони, разместила там свою коллекцию, открыв её для публичного посещения в 1951 году, а также учредила фонд Пегги Гуггенхейм. В 1976 году Пегги Гуггенхейм передала права на свою венецианскую коллекцию фонду Соломона Гуггенхейма, который переоборудовал её частный дом в Музей собрания Пегги Гуггенхайм.
Фонд управляет также рядом других музеев: Музеем Соломона Гуггенхейма в Бильбао в Испании (здание окончено в 1997 году, архитектор Ф.О. Гери), «Дойче-Гуггенхейм» в Берлине (открыт в 1997 году, архитектор Р. Глюкман), выставочным центром «Гуггенхейм-Эрмитаж» в Лас-Вегасе (совметсный проект фонда и Эрмитажа; 2001, по проекту Р. Кулхааса на территории казино-отеля «Венецианец»).
Иллюстрации:
Здание музея, фото. Архив БРЭ.
Сочинения:
Guggenheim P. Out of this century: confessions of an art addict. N. Y., 1979.