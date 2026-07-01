Гуе, Михаэл Ян де

Гу`е (нид. Goeje), Михаэл Ян де (13.08.1836, Дронрип, Фрисландия — 17.05.1909, Лейден) — нидерландский семитолог. Сын пастора, выпускник Лейденского университета. Ученик Р. Дози и Т. Йейнболла. С 1860 — доктор наук: диссертация, посвященная описанию Магриба в «Книге стран» аль-Якуби, на всю жизнь предопределила дальнейшее направление его интересов. В 1862—1866 — в научной командировке в Оксфорде: итогом работы с ману­скриптами Бодлианской библиотеки стала публикация «Описания Испании и Африки у Идриси» и критического текста «Завоеваний стран» Балазури. По возвращении в Лейден — экстраординарный (с 1869 — ординарный) профессор сирийского, халдейского и арабского языков, в 1883—1906 — заведующий университетской кафедрой арабистики (преемник Дози). Особенно известен критическими изданиями географов аббасидской эпохи (аль-Истахри, Ибн Хаукаля, Мукаддаси, Ибн аль-Факиха, Ибн Хурдазбиха, Кудамы, Ибн Русты, Якуби, Масуди) — 8-томной серии «Bibliotheca geographorum arabicorum» (1870—1894). Возглавлял группу европейских арабистов, осуществивших издание «Летописи» Табари (1879—1901). Один из инициаторов «Энциклопедии ислама» — 1-го в европейском востоковедении специального справочного пособия по истории и культуре мусульманского мира. Организатор XIV Международного конгресса ориенталистов в Алжире (1905). Автор многочисленных трудов на голландском, немецком, англий­ском и французском языках, а также «Разысканий по восточной истории и географии» (1862—1903), куда вошли работы «О карматах Бахрейна», «О „Футух аш-Шам”, приписываемой Абу Исмаилу аль-Басри», «О завоевании Сирии», «О миграциях цыган по Азии». Кабинетный ученый, Г. оказал значительное влияние как на академическую, так и на теологическую (библеистическую и миссионерскую) и практическую (колониальную) ориенталистику. Член Королевской Нидерландской академии искусств и наук, иностранный член-корреспондент РАН, почетный доктор Кембриджского ­университета.