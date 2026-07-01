ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА КОМПАНИЯ 1670

ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА КОМПАНИЯ 1670 года - старейшая в мире торговая компания, крупнейшая канадская корпорация розничной торговли .

Штаб-квар­ти­ра - в То­рон­то. Уч­ре­ж­де­на скуп­щи­ка­ми пуш­ни­ны М.Ш. Гро­сей­е­ром и П.Э. Ра­ди­со­ном, сна­ря­див­ши­ми при фи­нан­со­вой под­держ­ке ку­зе­на английского ко­ро­ля Кар­ла II прин­ца Ру­пер­та экс­пе­ди­цию для про­ник­но­ве­ния во внутренние рай­оны Северо-Американского кон­ти­нен­та че­рез Гуд­зо­нов за­лив. Ко­ро­лев­ская хар­тия 1670 года да­ро­ва­ла ком­па­нии пра­во вла­де­ния об­шир­ной тер­ри­то­ри­ей, при­ле­гав­шей к Гуд­зо­но­ву заливу, ко­то­рая по­лу­чи­ла название «Зем­ля Ру­пер­та», и мо­но­поль­ное пра­во тор­гов­ли ме­хом на ней.

Главными со­пер­ни­ка­ми Гудзонского залива компании на на­чаль­ном эта­пе её су­ще­ст­во­ва­ния бы­ли французские тор­гов­цы, а по­сле ут­ра­ты Фран­ци­ей по ус­ло­ви­ям Па­риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1763 года вла­де­ний в Северной Аме­ри­ке - тор­го­вые ком­па­нии, на­хо­див­шие­ся под британским кон­тро­лем. В 1821 году Гудзонова залива компания объ­е­ди­ни­лась с Северо-Западной ком­па­ни­ей, по­сле че­го английский пар­ла­мент за­кре­пил её мо­но­поль­ное по­ло­же­ние на Северо- Западных тер­ри­то­ри­ях. В 1846 году под кон­троль Гудзонского залива компании пе­ре­шёл так­же остров Ван­ку­вер.

В середине XIX века в её вла­де­нии на­хо­ди­лась тер­ри­то­рия об­щей площадью около 3 миллонов миль2. В 1869 году Ка­на­да вы­ку­пи­ла у ком­па­нии Зем­лю Ру­пер­та (на ней были об­ра­зо­ва­ны про­вин­ции Аль­бер­та, Ма­ни­то­ба и Сас­ка­че­ван), за­пла­тив ей 300 тысяч фунтов стерлингов и пе­ре­дав в её соб­ст­вен­ность 1/12 часть пло­до­род­ных зе­мель в ка­надских пре­ри­ях, от­кры­вав­ших­ся для за­се­ле­ния. Ос­та­ва­ясь круп­ней­шим зе­мель­ным соб­ст­вен­ни­ком в западных рай­онах Ка­на­ды и круп­ней­шей тор­го­вой ком­па­ни­ей, Гудзонова залива компания со вре­ме­нем рас­про­стра­ни­ла свою дея­тель­ность так­же на неф­те­га­зо­вую промышленность.

Обо­рот Гудзонова залива компании со­ставил свыше 7 миллиардов долларов США (2004), ей при­над­ле­жат тор­го­вые се­ти «The Bay», «Zel­lers», «Sim­p­son’s», около 500 тор­го­вых цен­тров. В ком­па­нии за­ня­то свыше 70 тысяч человек.

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