ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА КОМПАНИЯ 1670
ГУДЗОНОВА ЗАЛИВА КОМПАНИЯ 1670 года - старейшая в мире торговая компания, крупнейшая канадская корпорация розничной торговли.
Штаб-квартира - в Торонто. Учреждена скупщиками пушнины М.Ш. Гросейером и П.Э. Радисоном, снарядившими при финансовой поддержке кузена английского короля Карла II принца Руперта экспедицию для проникновения во внутренние районы Северо-Американского континента через Гудзонов залив. Королевская хартия 1670 года даровала компании право владения обширной территорией, прилегавшей к Гудзонову заливу, которая получила название «Земля Руперта», и монопольное право торговли мехом на ней.
Главными соперниками Гудзонского залива компании на начальном этапе её существования были французские торговцы, а после утраты Францией по условиям Парижского мирного договора 1763 года владений в Северной Америке - торговые компании, находившиеся под британским контролем. В 1821 году Гудзонова залива компания объединилась с Северо-Западной компанией, после чего английский парламент закрепил её монопольное положение на Северо- Западных территориях. В 1846 году под контроль Гудзонского залива компании перешёл также остров Ванкувер.
В середине XIX века в её владении находилась территория общей площадью около 3 миллонов миль2. В 1869 году Канада выкупила у компании Землю Руперта (на ней были образованы провинции Альберта, Манитоба и Саскачеван), заплатив ей 300 тысяч фунтов стерлингов и передав в её собственность 1/12 часть плодородных земель в канадских прериях, открывавшихся для заселения. Оставаясь крупнейшим земельным собственником в западных районах Канады и крупнейшей торговой компанией, Гудзонова залива компания со временем распространила свою деятельность также на нефтегазовую промышленность.
Оборот Гудзонова залива компании составил свыше 7 миллиардов долларов США (2004), ей принадлежат торговые сети «The Bay», «Zellers», «Simpson’s», около 500 торговых центров. В компании занято свыше 70 тысяч человек.