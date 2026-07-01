ГУДИТ

ГУДИТ - предводительница одного из народов Эфиопии, по преданию разорившая Аксум в X веке и преследовавшая живших там христиан.

В эфиопских рукописях (частично изданных С. Хабле Селассие) сохранилось несколько вариантов легенды о Гудит, которые сходятся на том, что она относилась к царскому аксумскому роду (по одной из версий, внучка царя Вэдэма Асфаре), а по красоте не уступала царице Савской. По легенде, Гудит соблазнила юного диакона аксумского собора Богоматери Сионской, согласившегося за ночь, проведенную с ней, подарить ей золотые сандалии. Он сделал их из золотой завесы, пожертвованной собору царями Абрэхой и Ацбэхой. Когда святотатство обнаружилось, диакон был оправдан, потому что было признано, что противиться красоте Гудит выше человеческих сил. Гудит наказали, отрезав ей правую грудь, и изгнали за пределы царства. Царь одной из расположенных к северу стран (Эш-Шам), иудей Зенобис, взял ее в жены, и она, приняв веру супруга, стала склонять его к походу против обидчиков. Удобный момент представился, когда аксумский царь Дагнайан вместе с войском погиб, заблудившись в пустыне. Гудит сполна насладилась местью: Аксум был разграблен, собор Богоматери Сионской сожжен, христинские церкви по всему царству закрыты. Ковчег завета вместе со священниками и дэбтэра находился в изгнании 40 лет, вплоть до смерти Гудит и воцарения Анбасса Вэдэма.

На основании этой и подобных легенд о Гудит, а также геэзского варианта ее имени - Йодит, совпадающего в эфиопской традиции с именем библейской Юдифи, ряд исследователей (от Дж. Брюса до С.Б. Чернецова) рассматривали Гудит как царицу фалаша. Однако обоснованные сомнения в ее конфессиональной принадлежности выражал еще К. Конти Россини. В частности, до настоящего времени остается открытым вопрос, существовала ли в X в. эта жидовствующая секта. Возможно, Гудит была предводительницей одного из языческих народов, населявших территорию современной Эфиопии, тем более что в неэфиопских источниках нет указаний на иудаизм царицы, разорившей Аксум. Так, арабо-мусульманский классический географ Ибн Хаукаль (умер около 977 года) сообщал, что в Абиссинии много лет правила женщина, завоевавшая эту страну и убившая ее царя; арабо-коптский автор Маухуб ибн Мансур ибн Муфрах (умер около 1088 года) отметил в продолжении «Жизнеописаний отцов-патриархов», что при Александрийском патриархе Филофее царица бани-ль-хамуйа напала на Абиссинию, взяла в плен множество людей, сожгла много городов, разрушила церкви, и царь, спасаясь, бежал от нее. Эти независимые друг от друга источники - главный аргумент, подтверждающий наличие у Гудит реального исторического прототипа. Однако уверенно локализовать ее «царство» на их основании невозможно. Попытка Конти Россини идентифицировать бани-ль-хамуйа с народом «великий Дамот», жившим к югу от Голубого Нила и к западу от Шоа, не является общепризнанной. Вызывает сомнения и гипотеза Хабле Селассие, связавшего легенды о Гудит с борьбой за древний торговый путь из земли Сасу, по которому в Аксум ввозилось золото.