ГУДЕРИАН Хайнц Вильгельм

Немецкий генерал-полковник (1940).

Родился в городе Кульм (ныне польский Хелмно). В 1904-1907 гг. обучался в военной школе в Гросс Лихтенфельде под Берлином. С октября 1913 г. до начала 1-й мировой войны обучался в военной академии. В начале 1-й мировой войны назначен на должность начальника радиостанции в штаб 5-й кавалерийской дивизии на Западном фронте. С августа 1916 г. до апреля 1917 г.— начальник службы связи 4-й армии. С апреля 1917 г. занимал пост представителя генерального штаба в ряде дивизий и корпусов. После окончания войны (до 1921 г.) Гудериан находился в составе различных военных формирований, участвовал в подавлении революционных выступлений. В апреле 1922 г. переведен в отдел автомобильных войск военного министерства. 1 октября 1924 г. получил назначение в штаб 2-й дивизии в Штеттин. Здесь в ходе учений он впервые опробовал свои идеи боевого использования танков в качестве ударной силы в ходе наступательных боев. В 1931 г. произведен в подполковники и назначен инспектором механизированных войск. В 1929-нач. 1933 г. в СССР под Казанью работала секретная немецкая танковая школа, в которой прошли подготовку 30 немецких офицеров. Одним из них был Гудериан. После прихода к власти нацистов 30 января 1933 г. в Германии сначала тайно, а затем и явно, вопреки условиям Версальского мирного договора, началось формирование танковых частей и соединений немецкой армии. Гудериан фактически возглавил эту работу. В апреле 1933 г. он получил звание полковник, а в июле занял пост начальника управления танковых войск. В октябре 1935 г. он принял командование 2-й танковой дивизией в Вюрцбурге, а 1 августа 1936 г. ему было присвоено звание генерал-майора. В феврале 1938 г. Гудериан был назначен командиром 16-го армейского корпуса и произведен в генерал-лейтенанты. Входившие в состав этого корпуса танковые части сыграли главную роль в быстром продвижении немецких войск в глубь Австрии в марте и Судетской области в октябре 1938 г. Это произвело большое впечатление на Гитлера. 20 ноября 1938 г. он назначил Гудериана командующим всеми танковыми войсками и присвоил ему звание генерал танковых войск. В сентябре 1939 г. во время польской кампании Гудериан впервые на практике осуществил принцип массированного применения танков в наступательных действиях против обороняющегося противника. Во время Западного похода вермахта в мае-июне 1940 г. корпус Гудериана в составе танковой группы генерала (позднее — генерал-фельдмаршала) Э. Клейста принимал участие в стремительном прорыве через Бельгийские Арденны к Ла-Маншу, предопределившем разгром Франции в течение полутора месяцев. За эти действия Гудериану было присвоено звание генерал-полковник. В ноябре 1940 г. Гудериан был назначен командующим 2-й танковой группой, которая в составе группы армий «Центр» участвовала в нападении на Советский Союз. Танки Гудериана сначала продвигались в глубь советской территории со скоростью 50-60 км в сутки благодаря внезапности нападения и незавершенности подготовки Красной Армии к ведению обороны. Однако уже во время Смоленского сражения 30 июля 1941 г. группа армий «Центр» была вынуждена перейти к обороне. Танковые дивизии Гудериана были выведены с фронта на отдых и пополнение. Затем по приказу Гитлера они были брошены на помощь группе армий «Юг», которая застряла в боях под Киевом. Благодаря этому маневру немецкому командованию удалось в середине сентября 1941 г. нанести крупное поражение советским войскам Юго-Западного фронта на Украине. 30 сентября танковая группа Гудериана начала наступление на московском направлении. Наступление потерпело полный провал. Группа Гудериана, намеревавшаяся совершить охват Москвы с юга, была обескровлена и остановлена советскими войсками под Тулой. После перехода Красной Армии в контрнаступление под Москвой, 5 декабря 1941 г., она была вынуждена отступать. За это Гудериан был отстранен от командования и отправлен в резерв. После разгрома немецких войск под Сталинградом в феврале 1943 г. Гудериан был назначен Гитлером генерал-инспектором танковых войск. К тому времени некоторые немецкие генералы и офицеры уже осознали, что Германия не сможет выиграть войну. 20 июля 1944 г. они совершили покушение на Гитлера в надежде, что в случае успеха смогут вывести страну из войны и тем самым предотвратить ее разгром. Сохранивший верность Гитлеру Гудериан стал членом военного «Суда чести», по решению которого заговорщики исключались из рядов вооруженных сил и лишались воинских званий. 21 июля 1944 г. он, оставаясь генерал-инспектором танковых войск, занял также пост начальника генерального штаба сухопутных войск. В марте 1945 г. за провал попыток сдержать наступление советских войск Гудериан был снят Гитлером со всех постов и снова уволен в запас. В конце войны Гудериан был захвачен в плен американскими войсками. Вскоре он был освобожден и вместе с группой других бывших высокопоставленных гитлеровских генералов и офицеров по заданию военно-исторической службы армии США занимался обобщением опыта боевых действий германских вооруженных сил во 2-й мировой войне. Автор мемуаров.