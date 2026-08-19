Гучков, Александр Иванович

Гучко`в, Александр Иванович (14[26].10.1862, Москва — 14.02.1936, Париж) — российский политический деятель. Выходец из купеческой семьи старообрядцев. В 1886 окончил историко-филологический факультет Московского университета. Продолжал обучение в университетах Европы, посещал семинары и был учеником Г. Шмоллера. Служил вольноопределяющимся в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском полку, в 1887 произведен в прапорщики. С мая 1892 — в штате канцелярии Нижегородского губернатора, заведовал продовольственной и благотворительной комиссиями Лукояновского уезда. В 1895 совершил опасное путешествие по армянской территории Османской империи во время проходившего там восстания. С 1888 многократно избирался почетным мировым судьей Москвы. С августа 1897 по апрель 1899 служил в Особой охранной страже Китайско-восточной железной дороги, возглавлял отряд «охотников». После увольнения со службы, возвращаясь в Москву, совершил конное путешествие из Маньчжурии через Китай, Тибет, Монголию, Среднюю Азию, преодолев 12 тыс. верст. В 1899—1900 — доброволец в Англо-бурской войне на стороне буров. Был ранен, попал в плен к англичанам. Гласный Московской городской думы (с 1897) и Санкт-Петербургской городской думы (с 1912). С 1901 — директор, управляющий Московского учетного банка. Председатель наблюдательного комитета страхового общества «Россия». В 1903 совершил поездку в Македонию во время восстания против турок. Участник Русско-японской войны 1904—1905, помощник главного уполномоченного Российского общества Красного Креста. Добровольно остался во власти японцев для оказания помощи русским больным и раненым в Мукдене (январь—март 1905). Один из основателей и затем лидер партии «Союз 17 Октября» (октябристов). Дважды Г. предлагали войти в состав правительства (С. Ю. Витте и П. А. Столыпин), оба раза отклонил предложения. Сторонник политики П. А. Столыпина. Поддержал роспуск II Государственной думы и введение военно-полевых судов. Депутат III Государственной думы (1907—1912). Инициатор создания и глава комитета по государственной обороне думы. Председатель Государственной думы (1910—1911). Критиковал с думской трибуны «безответственных» великих князей и Г. Распутина, требовал расследования гибели Столыпина. За годы политической работы взаимоотношения Г. с Николаем II изменились от поддержки и симпатии до полного неприятия. В 1910 в Петропавловской крепости отбывал наказание за дуэль . В конце 1913 на конференции октябристов призвал соратников перейти в оппозицию к царскому правительству. Член Государственного совета (1907, 1915—1917). Статский советник (1908). Основатель газеты «Голос Москвы», член правления компании газеты «Новое время». Награды: орден Св. Владимира 3-й степени с мечами, орден Св. Владимира 4-й степени, орден Св. Анны 2-й и 3-й степени, орден Св. Стани­слава 2-й степени, орден Св. Саввы 1-й степени и Друштвенный крест (Сербия), орден «За гражданские заслуги» 2-й степени (Болгария). С началом Первой мировой войны 1914–1918 — на фронте, особо уполномоченный общества Красного Креста. Председатель Центрального Военно-промышленного комитета (1915—1917), инициатор создания Рабочей группы ЦВПК. Принимал участие в работе Прогрессивного блока. Активный участник Февральской революции 1917. С 1 марта 1917 — председатель Военной комиссии Временного комитета Государственной думы. 2 марта 1917 вместе с В. В. Шульгиным в Пскове присутствовал при отречении императора Николая II. 3 марта — 5 мая 1917 — военный и морской министр Временного правительства. Занимался реформой армии на основе демократизации. После отставки вновь в оппозиции. Поддержал Корнилова выступление 1917. Был арестован, но вскоре освобожден. После прихода к власти большевиков (см. Большевизм) ушел в подполье, жил в Кисловодске. Вручил 10 тыс. рублей генералу М. В. Алексееву на создание Добровольческой армии. Во время Гражданской войны сотрудничал с генералом А. И. Деникиным, был его представителем в Европе. С 1920 — в эмиграции. В 1921—1923 — председатель Русского парламентского комитета. В 1921 в Берлине на Г. было совершено нападение монархистов. Поддерживал отношения с П. Н. Врангелем. В 1922 в письмах советовал ему совершить государственный переворот в Болгарии. В 1925 выступил инициатором создания Информационного бюро для сбора сведений о положении в СССР. В 1935 тяжело заболел, перенес операцию. На похоронах Г. на кладбище Пер-Лашез собралось более 400 человек.