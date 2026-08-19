ГУБЕРНАТОР
ГУБЕРНАТОР -
1) в зарубежных странах - высший чиновник, руководитель административно-территориального звена государственного управления. Должность Губернатора впервые появилась во Франции в период Столетней войны 1337-1453 годов. В эпоху Великих географических открытий во Франции, Англии и ряде других европейских государств Губернатор - высший чиновник в колониях. В современных зарубежных странах Губернатор - глава исполнительной власти (высшее должностное лицо) штата, провинции, земли и т. д.
2) В России - чиновник, возглавлявший губернию (в историографии понятие «Губернатор» периодически применялось к воеводам стратегически важных в конце XVII - начале XVIII веков городов). В документах должность Губернатора впервые упомянута в бумагах царя Петра I после взятия шведской крепости Ниеншанц 25.4(6.5).1703 года, когда А.Д. Меншиков был назначен губернатором Ингерманландии.
Губернской реформой 1708 года должность Губернатора введена на территории всей страны. Первоначально главной задачей Губернатора являлся контроль за правильным сбором государственных доходов. Губернатор также участвовал в военном управлении губернии, надзирал за расквартированием войск и рекрутскими наборами, деятельностью судебных учреждений. В соответствии с реформой 1719 года всё управление на местах сконцентрировано в руках Губернатора, назначаемых и подчинённых Сенату. Указом императора Петра II от 30.8 (10.9).1728 года утверждён «Наказ губернаторам и воеводам и их товарищам», согласно которому в судебных и розыскных делах Губернатору надлежало действовать в соответствии с Соборным уложением 1649 года и указами. Они получили право присуждать к каторжным работам и смертной казни. Губернатору подчинялось купечество в городах. На Губернаторов и воевод возлагалась борьба с иностранным шпионажем, раскольничеством и другими ересями, «совращением в магометанство». Жалобы на бургомистров городов также подавались Губернаторам. В правление Анны Ивановны (1730-1740 годы) роль Губернатора возросла: в сферу его компетенции вошли все губернские дела, от него зависело назначение всех местных должностных лиц до воевод включительно (до 1752 года).
Функции и круг полномочий Губернатора были законодательно закреплены, уточнены и расширены в «Наставлении» Губернаторам от 21.4 (2.5).1764 года, в котором они были названы «хозяевами» губерний и получили в своё подчинение все местные учреждения с правом увольнения служивших в них чиновников. Также Губернаторы получили право непосредственного обращения к государю и участия в заседаниях Сената.
В соответствии с губернской реформой 1775 года Губернатор стал именоваться правителем наместничества, являлся главой административной власти в губернии (наместничестве), подчиняясь генерал-губернатору (наместнику). Губернатору принадлежала высшая полицейская и военная власть, поручался контроль за соблюдением законов, обеспечение государственной безопасности, борьба с судебной волокитой. В исключительном ведении правителя наместничества (губернатора) находились народные переписи, чрезвычайные меры для народной безопасности; он же осуществлял надзор за казённым управлением и за правильностью поступления сборов и пошлин, контролировал подорожные и таможенные сборы.
В 1796 году в результате реформ императора Павла I правители наместничеств вновь переименованы в Губернаторов, к ним возвратились многие функции генерал-губернаторов. С учреждением министерств (1802) Губернаторы были подчинены МВД. Назначались императором по представлению министра внутренних дел. Губернатору была подчинена полиция, он должен был заботиться о народном благосостоянии и безопасности; осуществлял надзор за казёнными палатами, за винокурением, за исправлением повинностей (особенно рекрутской); утверждал решения уголовной палаты и низших судов. Права и обязанности Губернатора были уточнены в Положении о порядке производства дел в губернском правлении и особом Наказе губернаторам (оба 1837 год). В 1830-х - 1864 годах во многих губерниях в название должности гражданских Губернаторов добавлялось указание о том, что они одновременно являются военными Губернаторами своих губернских городов. Это было связано с возложением на них функций руководителя гарнизона или военных подразделений на территории губернии. Губернатору принадлежал служебный надзор за составом всего должностного персонала губернии. Земское положение 1890 года и Городовое положение 1892 года давали Губернатору право надзора за целесообразностью и законностью действий органов самоуправления.
После Февральской революции 1917 года Губернаторы постепенно заменялись губернскими комиссарами - представителями Временного правительства на местах.
В РФ с 1990-х годов Губернатор - высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) в субъектах РФ (краях, областях, городе Санкт-Петербург, автономных округах и автономной области).
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