ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНАТОР -

1) в за­ру­беж­ных стра­нах - выс­ший чи­нов­ник, ру­ко­во­ди­тель административно-территориального зве­на государственного управ­ле­ния. Долж­ность Губернатора впер­вые поя­ви­лась во Фран­ции в пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов. В эпо­ху Ве­ли­ких гео­гра­фи­че­ских от­кры­тий во Фран­ции, Анг­лии и ря­де других ев­ропейских го­су­дарств Губернатор - выс­ший чи­нов­ник в ко­ло­ни­ях . В современных за­ру­беж­ных стра­нах Губернатор - гла­ва ис­пол­нительной вла­сти (выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо) шта­та, про­вин­ции, зем­ли и т. д.

2) В Рос­сии - чи­нов­ник, воз­глав­ляв­ший гу­бер­нию (в ис­то­рио­гра­фии по­ня­тие «Губернатор» пе­рио­ди­че­ски при­ме­ня­лось к вое­во­дам стра­те­ги­че­ски важ­ных в конце XVII - начале XVIII веков го­ро­дов). В до­ку­мен­тах долж­ность Губернатора впер­вые упо­мя­ну­та в бу­ма­гах ца­ря Пет­ра I по­сле взя­тия шведской кре­по­сти Ни­ен­шанц 25.4(6.5).1703 года, ко­гда А.Д. Мен­ши­ков был на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Ин­гер­ман­лан­дии.

Гу­берн­ской ре­фор­мой 1708 года долж­ность Губернатора вве­де­на на тер­ри­то­рии всей стра­ны. Пер­во­на­чаль­но главной за­да­чей Губернатора яв­лял­ся кон­троль за пра­виль­ным сбо­ром государственных до­хо­дов. Губернатор так­же уча­ст­во­вал в во­енном уп­рав­ле­нии гу­бер­нии, над­зи­рал за рас­квар­ти­ро­ва­ни­ем войск и рек­рут­ски­ми на­бо­ра­ми, дея­тель­но­стью су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний. В со­от­вет­ст­вии с ре­фор­мой 1719 года всё уп­рав­ле­ние на мес­тах скон­цен­три­ро­ва­но в ру­ках Губернатора, на­зна­чае­мых и под­чи­нён­ных Се­на­ту. Ука­зом императора Пет­ра II от 30.8 (10.9).1728 года ут­вер­ждён «На­каз гу­бер­на­то­рам и вое­во­дам и их то­ва­ри­щам», со­глас­но ко­то­ро­му в су­деб­ных и ро­зы­ск­ных де­лах Губернатору над­ле­жа­ло дей­ст­во­вать в со­от­вет­ст­вии с Со­бор­ным уло­же­ни­ем 1649 года и ука­за­ми. Они по­лу­чи­ли пра­во при­су­ж­дать к ка­торж­ным ра­бо­там и смерт­ной каз­ни. Губернатору под­чи­ня­лось ку­пе­че­ст­во в го­ро­дах. На Губернаторов и вое­вод воз­ла­га­лась борь­ба с иностранным шпио­на­жем, рас­коль­ни­че­ст­вом и другими ере­ся­ми, «сов­ра­ще­ни­ем в ма­го­ме­тан­ст­во». Жа­ло­бы на бур­го­ми­ст­ров го­ро­дов так­же по­да­ва­лись Губернаторам. В прав­ле­ние Ан­ны Ива­нов­ны (1730-1740 годы) роль Губернатора воз­рос­ла: в сфе­ру его ком­пе­тен­ции во­шли все гу­берн­ские де­ла, от не­го за­ви­се­ло на­зна­че­ние всех ме­ст­ных долж­но­ст­ных лиц до вое­вод вклю­чи­тель­но (до 1752 года).

Функ­ции и круг пол­но­мо­чий Губернатора бы­ли за­ко­но­да­тель­но за­кре­п­ле­ны, уточ­не­ны и рас­ши­ре­ны в «На­став­ле­нии» Губернаторам от 21.4 (2.5).1764 года, в ко­то­ром они бы­ли на­зва­ны «хо­зяе­ва­ми» гу­бер­ний и по­лу­чи­ли в своё под­чи­не­ние все ме­ст­ные уч­ре­ж­де­ния с пра­вом уволь­не­ния слу­жив­ших в них чи­нов­ни­ков. Так­же Губернаторы по­лу­чили пра­во не­по­средственного об­ра­ще­ния к го­су­да­рю и уча­стия в за­се­да­ни­ях Се­на­та.

В со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года Губернатор стал име­но­вать­ся пра­ви­те­лем на­ме­ст­ни­че­ст­ва, яв­лял­ся гла­вой административной вла­сти в гу­бер­нии (на­ме­ст­ни­че­ст­ве), под­чи­ня­ясь ге­не­рал-гу­бер­на­то­ру (на­ме­ст­ни­ку). Губернатору при­над­ле­жа­ла выс­шая по­ли­цей­ская и во­енная власть, по­ру­чал­ся кон­троль за со­блю­де­ни­ем за­ко­нов, обес­пе­че­ние государственной безо­пас­но­сти, борь­ба с су­деб­ной во­ло­ки­той. В ис­клю­чительном ве­де­нии пра­ви­те­ля на­ме­ст­ни­че­ст­ва (гу­бер­на­то­ра) на­хо­ди­лись народные пе­ре­пи­си, чрез­вы­чай­ные ме­ры для народной безо­пас­но­сти; он же осу­ще­ст­в­лял над­зор за ка­зён­ным управ­ле­ни­ем и за пра­виль­но­стью по­сту­п­ле­ния сбо­ров и по­шлин, кон­тро­ли­ро­вал по­до­рож­ные и та­мо­жен­ные сбо­ры.

В 1796 году в ре­зуль­та­те ре­форм императора Пав­ла I пра­ви­те­ли на­ме­ст­ни­честв вновь пе­ре­име­но­ва­ны в Губернаторов, к ним воз­вра­ти­лись многие функ­ции генерал-гу­бер­на­то­ров. С уч­ре­ж­де­ни­ем ми­ни­стерств (1802) Губернаторы бы­ли под­чи­не­ны МВД. На­зна­ча­лись им­пе­ра­то­ром по пред­став­ле­нию ми­ни­ст­ра внутренних дел. Губернатору бы­ла под­чи­не­на по­ли­ция, он дол­жен был за­бо­тить­ся о народном бла­го­сос­тоя­нии и безо­пас­но­сти; осу­ще­ст­в­лял над­зор за ка­зён­ны­ми па­ла­та­ми, за ви­но­ку­ре­ни­ем, за ис­прав­ле­ни­ем по­вин­но­стей (осо­бен­но рек­рут­ской); ут­вер­ждал ре­ше­ния уго­лов­ной па­ла­ты и низ­ших су­дов. Пра­ва и обя­зан­но­сти Губернатора бы­ли уточ­не­ны в По­ло­же­нии о по­ряд­ке про­из­вод­ст­ва дел в гу­берн­ском прав­ле­нии и осо­бом На­ка­зе гу­бер­на­то­рам (оба 1837 год). В 1830-х - 1864 годах во многих гу­бер­ни­ях в наз­ва­ние долж­но­сти гражданских Губернаторов до­бав­ля­лось ука­за­ние о том, что они од­но­вре­мен­но яв­ля­ют­ся во­енными Губернаторами сво­их гу­берн­ских го­ро­дов. Это бы­ло свя­за­но с воз­ло­же­ни­ем на них функ­ций ру­ко­во­ди­те­ля гар­ни­зо­на или во­енных под­раз­де­ле­ний на тер­ри­то­рии гу­бер­нии. Губернатору при­над­ле­жал слу­жеб­ный над­зор за со­ста­вом все­го долж­но­ст­но­го пер­со­на­ла гу­бер­нии. Зем­ское по­ло­же­ние 1890 года и Го­ро­до­вое по­ло­же­ние 1892 года да­ва­ли Губернатору пра­во над­зо­ра за це­ле­со­об­раз­но­стью и за­кон­но­стью дей­ст­вий ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года Губернаторы по­сте­пен­но за­ме­ня­лись гу­берн­ски­ми ко­мис­са­ра­ми - пред­ста­ви­те­ля­ми Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва на мес­тах.

В РФ с 1990-х годов Губернатор - выс­шее долж­но­ст­ное ли­цо (ру­ко­во­ди­тель выс­ше­го ис­пол­нительного ор­га­на государственной вла­сти) в субъ­ек­тах РФ (кра­ях, об­лас­тях, городе Санкт-Пе­тер­бург, ав­то­ном­ных ок­ру­гах и ав­то­ном­ной об­лас­ти).

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