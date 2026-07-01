ГУАЯКИЛЬ (Guayaquil)

Го­род в Эк­ва­до­ре, админитсративный центр провинции Гуа­яс.

Нас. 1952 тыс. чел. (2006, с при­го­ро­да­ми св. 3 млн. чел.), круп­ней­ший по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния го­род стра­ны. Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Гуа­яс, в 58 км от мес­та её впа­де­ния в зал. Гуа­я­киль Ти­хо­го ок. Глав­ный мор. порт (в 10 км к югу от Г. – т. н. Но­вый порт; гру­зо­обо­рот 6,43 млн. т в 2006). Ж.-д. вет­ка­ми и ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с Ки­то и др. го­ро­да­ми. В чер­те го­ро­да – ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт име­ни Хо­се Хоа­ки­на де Оль­ме­до (ре­кон­ст­руи­ро­ван, рас­ши­рен и пе­ре­име­но­ван в 2006; пас­са­жи­ро­обо­рот ок. 2,8 млн. чел.).

Пер­вая по­пыт­ка исп. кон­ки­ста­до­ров ос­но­вать по­се­ле­ние в устье р. Гуа­яс от­но­сит­ся к 1534. В 1543 оно бы­ло за­ло­же­но близ индейского се­ле­ния Гуа­я­ки­ле (т. н. куль­ту­ра Ми­лаг­ро-Ке­ве­до) под назв. Сан­ть­я­го-де-Гуа­я­киль. В 16–18 вв. Г. иг­рал за­мет­ную роль в мор­ской, в т. ч. кон­тра­банд­ной, тор­гов­ле и в су­до­строе­нии на вост. по­бе­ре­жье Ти­хо­го ок. В 1680-х гг. под­верг­ся жес­то­ко­му на­па­де­нию англ. и голл. пи­ра­тов. К сер. 18 в. в Г. про­жи­ва­ло 20 тыс. чел. По­жа­ры 1764 унич­то­жи­ли зна­чит. часть го­ро­да, чис­ло его жи­те­лей со­кра­ти­лось в 4 раза (вос­ста­но­ви­лось толь­ко к 1816). 9.10.1820 воз­ник­шая в го­ро­де пов­стан­че­ская хун­та про­воз­гла­си­ла не­за­ви­си­мость Сво­бод­ной про­вин­ции Гуа­я­киль. Г. – ме­сто встре­чи (26–27.7.1822) ли­де­ров Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке С. Бо­ли­ва­ра и Х. де Сан-Мар­ти­на, на ко­то­рой ре­ша­лось по­ли­тич. бу­ду­щее ос­во­бо­ж­дён­ных от ис­пан­цев тер­ри­то­рий. В 19 в. Г. – оп­лот ли­бе­раль­но­го дви­же­ния, ко­то­рое при­ве­ло к ре­во­лю­ции 1895, воз­глав­лен­ной Ф. Э. Аль­фа­ро. По­сле по­жа­ра 1896, унич­то­жив­ше­го по­ло­ви­ну го­ро­да, Г. на­чал от­страи­вать­ся за­но­во.

Од­на из гл. дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей го­ро­да – на­бе­реж­ная «Ма­ле­кон-2000» (соз­да­на по­сле ре­кон­ст­рук­ции ста­рой на­бе­реж­ной им. Си­мо­на Бо­ли­ва­ра), вдоль ко­то­рой рас­по­ло­же­ны со­хра­нив­шая­ся часть Ста­ро­го пор­та с при­ча­ла­ми для про­гу­лоч­ных су­дов, Тор­го­вый центр «Ма­ле­кон», Му­зей ан­тро­по­ло­гии при Центр. бан­ке Эк­ва­до­ра (1974; вклю­ча­ет Га­ле­рею совр. иск-ва Лат. Аме­ри­ки; зда­ние – 2000), са­ды, фон­та­ны, рес­то­ра­ны и др.

Важ­ный центр куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния. В Г. со­сре­до­то­че­на б. ч. ву­зов стра­ны, в т. ч.: ун-т Г. (1867), ун-т Лай­ка Ви­сен­те Ро­ка­фу­эр­те (1847, ста­тус ун-та с 1966), По­ли­тех­нич. ун-т Са­ле­сиа­на (при нём – Му­зей Ама­зо­нии, 1954), Выс­шая по­ли­тех­нич. шко­ла По­бе­ре­жья (1958), ка­то­лич. ун-т Сан­ть­я­го-де-Гуа­я­киль (1962, ча­ст­ный), Тех­но­ло­гич. ун-т биз­не­са (1984), Аг­рар­ный ун-т Эк­ва­дора (1992), ун-т Джеф­фер­сон (2000) и др. Му­зеи: му­ни­ци­паль­ный (1862), «Наим Исай­яс» (ар­хео­ло­гия, ко­ло­ни­аль­ное ис­кус­ст­во), ис­то­рии по­жар­но­го де­ла, Дом куль­ту­ры «Кар­лос Се­валь­ос Мен­дес» (в т. ч. ке­ра­ми­ка) и др. Еже­год­но в фев­ра­ле – мар­те про­хо­дит кар­на­вал; по вы­ход­ным дням – тра­диц. ре­мес­лен­ные яр­мар­ки.

Г. – важ­ней­ший эко­но­мич. центр Эк­ва­до­ра (про­из­во­дит­ся ок. 18% ВВП стра­ны и со­сре­до­то­че­но ок. 21% всех ра­бо­таю­щих; пре­об­ла­да­ют мел­кие и сред­ние пред­при­ятия). С сер. 1990-х гг. наи­бо­лее бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ет­ся сфе­ра ус­луг, в осн. тор­гов­ля (ме­ж­ду­на­род­ная, свя­зан­ная с пор­том, и роз­нич­ная), бан­ков­ско-фи­нан­со­вый сек­тор, ту­ризм и др. В сфе­ре ус­луг за­ня­то св. 60% эко­но­ми­че­ски ак­тив­но­го на­се­ле­ния (в т. ч. в тор­гов­ле – 32,1%, со­ци­аль­ной сфе­ре и об­ра­зо­ва­нии – 13,4%), пром-сти – 15–17%, строи­тель­ст­ве – 6–8%, на транс­пор­те – 7–8%; уро­вень без­ра­бо­ти­цы ок. 10%; до­ми­ни­ру­ет не­фор­маль­ная за­ня­тость (св. 40% ра­бо­таю­щих). В Г. рас­по­ло­же­ны ок. 400 из 1000 ве­ду­щих ком­па­ний стра­ны; на их до­лю при­хо­дит­ся св. 36% всей стои­мо­сти про­даж. Хо­зяйств. дея­тель­ность тес­но свя­за­на с пор­том и аэ­ро­пор­том, че­рез ко­то­рые про­хо­дит ок. 52% обо­ро­та гру­зов по ве­су и ок. 68% стои­мо­сти им­порт­ных гру­зов стра­ны. В пор­ту Г. пред­став­ле­ны ок. 37% всех за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных в стра­не ком­мерч. струк­тур (соз­да­ют ок. 35% ра­бо­чих мест в этом сек­то­ре); че­рез не­го про­хо­дит ок. 70% гру­зо­обо­ро­та стра­ны; вы­во­зят в осн. фрук­ты – ба­на­ны, цит­ру­со­вые, а так­же ово­щи, ры­бу, ко­фе, ка­као, чай, дре­ве­си­ну и дре­вес­ный уголь, са­хар и др.). Г. – один из са­мых по­пу­ляр­ных цен­тров ту­риз­ма в Эк­ва­до­ре (го­род еже­год­но по­се­ща­ют ок. 0,5 млн. чел.); ди­на­мич­но раз­ви­ва­ют­ся свя­зан­ные с ту­риз­мом от­рас­ли гор. эко­но­ми­ки (гос­ти­нич­ное де­ло, рес­то­ран­ный биз­нес и др.).

Круп­ней­ший ин­ду­ст­ри­аль­ный центр стра­ны, здесь про­из­во­дит­ся св. 40% про­дук­ции об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти (нач. 21 в.; ок. 65% в 1970-е гг.). Ве­ду­щая отрасль – пи­ще­вая (ба­зи­ру­ет­ся пре­им. на пе­ре­ра­бот­ке с.-х. про­дук­ции про­вин­ции – са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, та­ба­ка, ка­као, ко­фе и др.), в ко­то­рой вы­де­ля­ют­ся про­из-во са­ха­ра (круп­ные са­хар­ные за­во­ды ком­па­ний «San Carlos», «La Tron­cal», «Isabela Maria»), на­пит­ков, та­бач­ных из­де­лий и др. (в т. ч. на пред­при­яти­ях ТНК «Nestle»). Раз­ви­ты так­же хи­ми­ко-фар­ма­цев­тич. пром-сть, ма­ши­но­строе­ние (пром., мед. обо­ру­до­ва­ние, бы­то­вая элек­тро­тех­ни­ка и элек­тро­ни­ка; пред­при­ятия ком­па­нии «Xerox»), по­ли­гра­фи­че­ская, тек­стиль­ная (в осн. хлоп­ча­то­бу­маж­ная), ко­же­вен­но-обув­ная, бу­маж­ная от­рас­ли. Круп­ное про­из-во це­мен­та, неф­те­про­дук­тов.

Иллюстрации:

Гуаякиль. Вид на город с р. Гуаяс. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Швец Е. А., Н. К.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)