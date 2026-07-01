ГУАЯКИЛЬ (Guayaquil)
Город в Эквадоре, админитсративный центр провинции Гуаяс.
Нас. 1952 тыс. чел. (2006, с пригородами св. 3 млн. чел.), крупнейший по численности населения город страны. Расположен на правом берегу р. Гуаяс, в 58 км от места её впадения в зал. Гуаякиль Тихого ок. Главный мор. порт (в 10 км к югу от Г. – т. н. Новый порт; грузооборот 6,43 млн. т в 2006). Ж.-д. ветками и автодорогами связан с Кито и др. городами. В черте города – междунар. аэропорт имени Хосе Хоакина де Ольмедо (реконструирован, расширен и переименован в 2006; пассажирооборот ок. 2,8 млн. чел.).
Первая попытка исп. конкистадоров основать поселение в устье р. Гуаяс относится к 1534. В 1543 оно было заложено близ индейского селения Гуаякиле (т. н. культура Милагро-Кеведо) под назв. Сантьяго-де-Гуаякиль. В 16–18 вв. Г. играл заметную роль в морской, в т. ч. контрабандной, торговле и в судостроении на вост. побережье Тихого ок. В 1680-х гг. подвергся жестокому нападению англ. и голл. пиратов. К сер. 18 в. в Г. проживало 20 тыс. чел. Пожары 1764 уничтожили значит. часть города, число его жителей сократилось в 4 раза (восстановилось только к 1816). 9.10.1820 возникшая в городе повстанческая хунта провозгласила независимость Свободной провинции Гуаякиль. Г. – место встречи (26–27.7.1822) лидеров Войны за независимость в Латинской Америке С. Боливара и Х. де Сан-Мартина, на которой решалось политич. будущее освобождённых от испанцев территорий. В 19 в. Г. – оплот либерального движения, которое привело к революции 1895, возглавленной Ф. Э. Альфаро. После пожара 1896, уничтожившего половину города, Г. начал отстраиваться заново.
Одна из гл. достопримечательностей города – набережная «Малекон-2000» (создана после реконструкции старой набережной им. Симона Боливара), вдоль которой расположены сохранившаяся часть Старого порта с причалами для прогулочных судов, Торговый центр «Малекон», Музей антропологии при Центр. банке Эквадора (1974; включает Галерею совр. иск-ва Лат. Америки; здание – 2000), сады, фонтаны, рестораны и др.
Важный центр культуры и образования. В Г. сосредоточена б. ч. вузов страны, в т. ч.: ун-т Г. (1867), ун-т Лайка Висенте Рокафуэрте (1847, статус ун-та с 1966), Политехнич. ун-т Салесиана (при нём – Музей Амазонии, 1954), Высшая политехнич. школа Побережья (1958), католич. ун-т Сантьяго-де-Гуаякиль (1962, частный), Технологич. ун-т бизнеса (1984), Аграрный ун-т Эквадора (1992), ун-т Джефферсон (2000) и др. Музеи: муниципальный (1862), «Наим Исайяс» (археология, колониальное искусство), истории пожарного дела, Дом культуры «Карлос Севальос Мендес» (в т. ч. керамика) и др. Ежегодно в феврале – марте проходит карнавал; по выходным дням – традиц. ремесленные ярмарки.
Г. – важнейший экономич. центр Эквадора (производится ок. 18% ВВП страны и сосредоточено ок. 21% всех работающих; преобладают мелкие и средние предприятия). С сер. 1990-х гг. наиболее быстрыми темпами развивается сфера услуг, в осн. торговля (международная, связанная с портом, и розничная), банковско-финансовый сектор, туризм и др. В сфере услуг занято св. 60% экономически активного населения (в т. ч. в торговле – 32,1%, социальной сфере и образовании – 13,4%), пром-сти – 15–17%, строительстве – 6–8%, на транспорте – 7–8%; уровень безработицы ок. 10%; доминирует неформальная занятость (св. 40% работающих). В Г. расположены ок. 400 из 1000 ведущих компаний страны; на их долю приходится св. 36% всей стоимости продаж. Хозяйств. деятельность тесно связана с портом и аэропортом, через которые проходит ок. 52% оборота грузов по весу и ок. 68% стоимости импортных грузов страны. В порту Г. представлены ок. 37% всех зарегистрированных в стране коммерч. структур (создают ок. 35% рабочих мест в этом секторе); через него проходит ок. 70% грузооборота страны; вывозят в осн. фрукты – бананы, цитрусовые, а также овощи, рыбу, кофе, какао, чай, древесину и древесный уголь, сахар и др.). Г. – один из самых популярных центров туризма в Эквадоре (город ежегодно посещают ок. 0,5 млн. чел.); динамично развиваются связанные с туризмом отрасли гор. экономики (гостиничное дело, ресторанный бизнес и др.).
Крупнейший индустриальный центр страны, здесь производится св. 40% продукции обрабатывающей пром-сти (нач. 21 в.; ок. 65% в 1970-е гг.). Ведущая отрасль – пищевая (базируется преим. на переработке с.-х. продукции провинции – сахарного тростника, табака, какао, кофе и др.), в которой выделяются произ-во сахара (крупные сахарные заводы компаний «San Carlos», «La Troncal», «Isabela Maria»), напитков, табачных изделий и др. (в т. ч. на предприятиях ТНК «Nestle»). Развиты также химико-фармацевтич. пром-сть, машиностроение (пром., мед. оборудование, бытовая электротехника и электроника; предприятия компании «Xerox»), полиграфическая, текстильная (в осн. хлопчатобумажная), кожевенно-обувная, бумажная отрасли. Крупное произ-во цемента, нефтепродуктов.
Иллюстрации:
Гуаякиль. Вид на город с р. Гуаяс. Архив БРЭ.
Авторы статьи: Швец Е. А., Н. К.